Teststraat Zaandam dicht vanwege storm

ZAANSTAD - De corona teststraat in Zaandam is vandaag gesloten vanwege de storm. Er zouden al meerdere dingen kapot zijn gevallen en gewaaid bij de teststraat. De mensen worden doorverwezen naar de teststraten in Wormerveer en Purmerend.

"Voor de veiligheid van onze cliënten laat de GGD alle afspraken bij de teststraat in Zaandam vervallen", laat de GGD aan NH Nieuws weten. "De teststraat in Zaandam zou aanvankelijk van 10.00 tot 12.00 uur gesloten zijn, maar gaat vandaag helemaal niet meer open. Alle mensen zijn gebeld en hebben een plekje aangeboden gekregen in Purmerend of Wormerveer."

De eerste storm van 2021 raast over het land. Daarom geldt vandaag code geel. Aan de kust stormt het met windkracht negen.

