Korfbal: Koog Zaandijk kiest voor Tim Bakker; trainer Dico Dik naar LDODK

Momenteel is Bakker de trainer van het tweede team van KZ. Daarnaast is hij al betrokken bij het eerste van KZ als assistent van Doves. "Tim past helemaal in ons plaatje om te bouwen aan een nieuw team dat binnen drie jaar weer om de prijzen meedoet", zegt Sander Boutsma, voorzitter van de Topsport Commissie, in het persbericht.

Melinda Fennema zal gaan fungeren als assistent-trainer van de 37-jarige Zaandammer.