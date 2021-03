Knappe zege KZ op concurrent LDODK

KOOG AAN DE ZAAN - De korfballers van KZ hebben goede zaken in de strijd om de play-offs in de Korfbal League. De ploeg uit Koog aan de Zaan won nipt van directe concurrent LDODK: 21-20.

LDODK begon sterker en stond na acht minuten op 3-6. Desondanks knokten de Zaanse korfballers zich terug. De ploeg van Dennis Doves (die na dit seizoen vertrekt) stond in de rust 12-11 voor.

Na de onderbreking was het spel erg gelijk opgaand: 19-19. Via Anna Kriek, Anouk Haars en Marjolein Schenk werd de zege uiteindelijk over de streep getrokken: 21-20.

Korfbal League

Door de overwinning klimt KZ over LDODK heen in de stand en staat het tweede met acht punten. Groen Geel en Blauw-Wit spelen later op de middag tegen elkaar. De winnaar van dat duel neemt de tweede plaats van de korfballers uit Koog aan de Zaan over.