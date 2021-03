Korfbalcoach Dennis Doves vertrekt na dit seizoen bij KZ

De club heeft de afgelopen tijd meerdere gesprekken over de toekomst met Doves gevoerd. "Daaruit is voortgekomen dat Dennis ervoor heeft gekozen aan het einde van dit seizoen te stoppen als coach van het eerste team. De Topsport Commissie heeft bepaalde ideeën over volgend jaar en wil nieuw beleid maken. Daarom hebben we gezamenlijk besloten dat de aanstelling van een nieuwe (hoofd)trainer daarbij past", schrijft de club op de website.

'Zware taak'

Doves stond de afgelopen twee jaar voor de groep. In het eerste jaar deed hij dat samen met Remco Boer en dit jaar was hij alleen de eindverantwoordelijke. "Het is een zware taak om dit alleen te doen met daarnaast nog een baan en een gezin, zo ondervond ook Dennis zelf. We hebben Dennis ervaren als een bevlogen coach en als een zeer fijne persoonlijkheid, altijd positief en goed in de omgang."

De club heeft nog geen opvolger voor Doves gevonden en zal de komende tijd op zoek gaan naar een nieuwe hoofdcoach voor volgend seizoen.