Corona-terugblik: eindelijk weer knuffels en kusjes voor tweeling (10) met autisme

WARMENHUIZEN - Tristan en William Duineveld (10) zijn gewoon weer thuis. Hoe anders was dat een jaar geleden? Bij het uitbreken van het coronavirus mocht de autistische tweeling zorginstelling Midgard plotseling niet meer verlaten. Om de verspreiding van het virus te voorkomen, konden vader Marcel en moeder Mo lange tijd niet bij hun zoons op bezoek. "Het is een heel lang jaar geweest."

In de speelkamer van Tristan en William wordt druk gespeeld. Er staat een film op en op de bank ligt een berg autootjes. Moeder Mo en vader Marcel hebben daardoor even hun handen vrij. Het is alsof er niets aan de hand is geweest. "Maar is er veel gebeurd", zegt Mo.

Vlak na het uitbreken van het coronavirus ging instelling Midgard, waar de jongens een deel van de week verblijven, plotseling dicht. Mo Duineveld: "We hebben ze toen zeven weken achtereen niet kunnen zien. Alleen via Skype hebben we contact gehad, maar ze snapten er helemaal niets van. Ineens mochten ze niet meer naar huis. Hun hele wereld veranderde."

Gamen

Het was een moeilijke tijd voor het hele gezin, vertelt Marcel Duineveld. Ze merkten dat de tweeling van ze vervreemde: "De jongens waren verdrietig. Eerst kwamen ze nog wel kijken, maar later waren we niet interessant meer voor ze. Het kon niet anders en de jongens zijn geweldig opgevangen door het personeel van Midgard."