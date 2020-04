Coronacrisis: geen kusjes en knuffels voor autistische tweeling Tristan en William (9)

WARMENHUIZEN - Het zijn moeilijke tijden voor families met gehandicapte kinderen in een zorginstelling. Sinds de corona-maatregelen komt de autistische tweeling Tristan en William Duinveld niet meer thuis. De instelling waar de jongens wonen is uit voorzorg afgesloten voor bezoek. Ook voor hun ouders Marcel en Mo en grote broer Jack.

Sinds 12 maart verblijven Tristan en William Duinveld (9) in zorginstelling Midgard, vlak bij hun ouderlijk huis. Er is nog één korte ontmoeting geweest in de speeltuin, maar sindsdien moeten ze het doen met contact via het beeldscherm: "De jongens snappen er niets van," vertelt moeder Mo. "William geeft de hele tijd kusjes aan het scherm en Tristan kijkt even en loopt dan weg."

Normaal gesproken zijn de jongens alleen in het weekeinde weg. Nu zijn ze uit voorzorg in quarantaine in de zorginstelling. "Het is zwaar maar het is niet anders. Het zijn je kinderen en die wil je thuis," zegt Marcel. "Om te zorgen dat niemand anders besmet kan raken blijven ze daar. Ze zijn nu gezond, maar ze kunnen het niet vertellen als ze zich niet lekker voelen."