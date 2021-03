Merel (13) was een van de eerste jongeren met corona: "We waren ontzettend bang"

BUSSUM - De tijd lijkt voorbij gevlogen, al merkt de Bussumse Merel Hegeman (13) de gevolgen nog steeds: een jaar geleden was ze een van de eerste Nederlandse jongeren die besmet raakte met het coronavirus. "Het heeft me geleerd dat corona echt geen grapje is", blikt ze nu terug. "Als ik naar school fiets, merk ik dat mijn lichaam nog altijd niet het oude is."

Merels moeder Deborah weet wel wanneer haar dochter echt erg ziek is en twijfelde geen moment: ze hees Merel in haar jas aan en reed meteen naar het ziekenhuis. "We hadden meteen wel door dat het serieus was", vertelt ze. "Maar het coronavirus was toen nog echt nieuw, we wisten ook niet echt wat de symptomen waren. En we hoorden alsmaar dat jongeren er niet zo snel mee besmet konden raken. Maar Merel zat daar. Ze had hoge koorts en ademhalingsproblemen. Het werd al snel duidelijk: corona."

Een jaar geleden was dat wel anders. Ze was geen schim van het meisje dat haar ouders kenden en lag doodziek op bed. Haar ziekteverschijnselen kwamen uit het niets. Ze stond 's ochtends kerngezond op, nam plaats achter haar laptop om 'naar school' te gaan, maar kwam halverwege de dag hondsberoerd naar beneden om haar moeder te vertellen hoe ze zich voelde. "Het was ongeveer twee weken nadat de scholen voor het eerst dicht gingen. De online lessen waren net afgelopen en ik voelde me echt helemaal niet lekker", blikt ze terug.

Het scheelde niet veel of Merel moest meteen in het ziekenhuis blijven, zo erg was de situatie. Voor haar ouders was dat een angstige periode. "We hadden de keuze: of Merel laten opnemen in het ziekenhuis, afscheid nemen en haar achter te laten of het nog een nachtje aan te kijken en met een alarmnummer weer naar huis te gaan. Daar hebben we uiteindelijk voor gekozen, maar het was echt kantje boord. We zijn ook echt bang geweest toen."

Veertig graden koorts

De angst van Merels vader en moeder was ook niet zo gek: Merel lag twee weken lang doodziek op haar bed en kwam amper beneden. "Op het hoogtepunt had ze hele erge koorts, meer dan veertig graden. We moesten haar van de artsen ook om het uur wakker maken. Dat was niet makkelijk. We moesten haar soms echt wakker schudden, want ze was soms echt niet wakker te krijgen. Ze lag in een hele diepe slaap."

Waar Merels coronabesmetting toen vandaan kwam, weet ze eigenlijk nog steeds niet. "Het was twee weken nadat de scholen dicht gingen en daarna had ik eigenlijk met niemand echt afgesproken. Het was toen allemaal heel nieuw en we waren erg voorzichtig. Ergens hebben we het vermoeden dat ik het toch op school heb opgelopen. Er was op school onder meer een conciërge besmet, die later ook is overleden aan de gevolgen van corona. Maar dat is echt gissen, ik heb echt geen idee."

Nog niet de oude

Merel krabbelde langzaam maar zeker op, maar merkt tot op de dag van vandaag de gevolgen van het coronavirus. Na haar ziekte had ze zeker een maand geen reuk en smaak, maar ook haar conditie heeft een flinke klap gehad. "Ik merk het heel erg met fietsen dat ik nog niet de oude ben en soms ademhalingsproblemen heb", vertelt ze. Merel gaat ook nog regelmatig voor controle naar de dokter. "De longarts ziet ook nog daadwerkelijk schade van haar coronabesmetting vorig jaar. Of dat blijvende schade is, weten we niet. Dat is afwachten", vertelt haar moeder.

Merel vertelde vlak na haar ziekte tegen NH Nieuws hoe ze die tijd heeft ervaren. Tekst gaat verder onder de video.