Bussumse Merel (12) krabbelt op na corona: "Ik voel me gelukkig echt stukken beter"

BUSSUM - Ze was twee weken ziek, heel erg ziek zelfs. Maar ondertussen gaat het stukken beter met de pas twaalfjarige Merel Hegeman. De jonge Bussumse herstelt van het coronavirus. "Het waren twee lange weken, maar ik ben heel blij dat ik me weer beter voel en dingen kan gaan doen", vertelt ze tegen NH Nieuws.

De schok was groot toen Merel twee weken geleden plots hondsberoerd werd . Ze stond 's ochtends nog kerngezond op, nam vol goede moed plaats achter haar laptop voor een dagje school, maar werd steeds beroerder en beroerder. "Ik voelde me echt heel erg ziek. Zo ziek dat ik eigenlijk helemaal nergens zin in had en niks kon doen", vertelt ze.

Van haar zolderkamertje af komen, bijvoorbeeld. Dat is iets waar ze heel lang naar uitgekeken heeft. "Je zit daar maar en op een gegeven moment weet je ook niet meer wat je moet doen. Het is ontzettend saai. Netflix ben je op een gegeven moment ook wel zat. Als ik ziek ben, hang ik veel liever beneden op de bank. Maar ik moest nu wel op mijn kamer blijven, ook om te voorkomen dat ik mijn kleine zusje of mijn ouders zou besmetten. Dat ik nu wel weer lekker naar beneden kan, is heel fijn, want die twee weken duurden echt heel lang."

Maar Merel is er nog niet. Het kan nog wel even duren voordat ze echt weer helemaal hersteld is. "Ze kan gelukkig nu weer naar beneden en wat doen, maar je merkt dat ze nog niet de oude is", vertelt moeder Deborah. Soms gaat ze bijvoorbeeld net even iets te snel de trap op en is ze buiten adem. Ze heeft nog wel een weg te gaan."

Merel is de afgelopen twee weken bedolven onder de kaartjes en gelukswensen. "Dat was echt heel erg lief. Mijn hele kamer staat nu vol met ballonnen en kaarten. Daar word je gewoon vrolijk van. Dat doet je goed."

Twee weken quarantaine

Merel, haar zusje en haar ouders willen de twee weken coronavirus het liefst zo snel mogelijk achter zich laten. Het heeft er flink ingehakt. "Twee weken in quarantaine zitten is echt verschrikkelijk. Pas als je twee weken 'opgesloten' zit, weet je pas wat vrijheid eigenlijk betekent. Uiteindelijk zijn we er goed doorheen gekomen, maar je hebt echt momenten dat je gillend gek wordt. Dan denk je: 'ik moet er uit, ik moet een boodschap doen'. Maar dat kan dan niet."

Bekijk hier hoe Merel en haar moeder Deborah terugkijken op twee weken quarantaine:

