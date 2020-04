Gezondheid van Bussumse Merel (12) met corona gaat vooruit: "We zien weer een lichtpuntje"

BUSSUM - Het 12-jarige Bussumse meisje Merel is al ruim een week ernstig ziek als gevolg van het coronavirus. Haar ouders maakten zich grote zorgen, omdat ze niet leek op te knappen. Na afgelopen weekend zijn er dan toch enige tekenen van herstel, vertelt haar moeder Deborah Metz. "Eindelijk een positief bericht."

Privéfoto

Merel is een energiek meisje dat vorige week maandag van het ene op het andere moment verandert in een schim van zichzelf. Haar moeder vertelde eerder aan NH Nieuws: "Ze had het bloedheet, had hoofdpijn en werd heel benauwd." Bij het coronacentrum in Blaricum trekken ze de conclusie op basis van al haar symptomen dat ze ziek was van het coronavirus.

Slaapkamer Sinds de diagnose ligt ze in isolatie op haar eigen slaapkamer. De hele week houdt de hoge koorts aan en slaapt ze bijna alleen maar. Zaterdag vinden haar ouders het zelfs zo zorgelijk dat de koorts niet daalt, dat ze opnieuw op het punt staan het ziekenhuis te bellen.



Maandag, een week nadat ze ziek werd, merkt moeder Deborah toch een beetje vooruitgang. "Eindelijk een positief bericht", vertelt ze via een videoverbinding, het hele gezin zit namelijk in thuisquarantaine. "Als ouders zie je dan toch weer een lichtpuntje, want een kind dat én hoge koorts heeft en heel suf blijft, dan moet je aan de bel gaan trekken."



Bekijk hieronder in de video het eerste deel van het video-gesprek dat we hadden met Deborah :

Joost Lammers / NH Nieuws

Merel is nog zeker niet herstelt en de koort is ook niet weg. Deborah denkt dat het ook zeker veel tijd kost om er weer helemaal bovenop te komen. "Het was een gezond kind met veel weerstand, dat heel buiten was. Die heeft een lang herstel, want ze is helemaal nog niet zo fit en kan niet zoveel." Ook Merel zelfs is iets positiever. "Ze zei zelf: 'het gaat een klein stapje beter." Een week geleden zocht Deborah ook de media op om andere ouders te waarschuwen, dat hoe zeldzaam ook, kinderen eveneens ernstig ziek kunnen worden van het coronavirus. Haar oproep om ook je kinderen binnen te houden, leverde enorm veel reacties en ook beterschapswensen op.

Quote "Wat zijn nou die paar maanden op ons hele leven, waarin we heel even thuis moeten blijven en het sneller oplost?" Deborah Metz

Toch verbaast Deborah zich over het feit dat er nog steeds mensen zijn, die zich weinig aantrekken van alle maatregelen en oproepen er niet op uit te gaan. "Er is aardig gehoor aan gegeven, maar als je ziet hoeveel politie daarvoor op de been moet zijn. Dan denk ik 'jongens dat moeten we als volwassenen zelf kunnen'. Het is een kleine moeite. Wat zijn nou die paar maanden op ons hele leven waarin we heel even thuis moeten blijven en het sneller oplost?"



Merel is niet de enige tiener die getroffen is, vertelt Deborah in het tweede deel van het videogesprek:

NH Nieuws