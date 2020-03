Kabinet: coronamaatregelen drie weken verlengd, scholen tot meivakantie dicht

NOORD-HOLLAND - De huidige maatregelen tegen het coronavirus worden verlengd tot en met 28 april. Dat heeft het kabinet zojuist bekendgemaakt in een persconferentie. Scholen zullen tot en met de meivakantie dichtblijven, en ook profvoetbal blijft stilliggen.

De maatregelen kunnen namelijk nog verlengd worden. Daar zal dan geruime tijd van tevoren een nieuwe datum van worden aangekondigd. Ook zal niet alles direct weer open gaan wanneer de maatregelen worden teruggetrokken: dit zal in fases gebeuren, zei Rutte.

Tot slot werd de oproep gedaan om nog geen plannen te maken voor de meivakantie. "Ook na 28 april gaan we echt nog niet meteen terug naar de normale situatie", benadrukte Rutte. "Dus ga nou geen plannen maken voor de meivakantie, dat is echt veel te voorbarig."

De maatregel die grootschalige evenementen verbiedt, werd vorige week al uitgebreid en verlengd tot 1 juni. Rutte maakte in de persconferentie bekend dat dit ongewijzigd blijft.

Rutte benadrukte ook nog zijn bewondering voor de manier waarop iedereen met de crisis omgaat. "Ik heb grote bewondering voor het aanpassingsvermogen en de zelfdiscipline van iedereen in het land", zei Rutte. "Houd dit alsjeblieft allemaal vol."

“De capaciteit van de ziekenhuizen en de intensive care afdelingen laat niet anders toe," zei premier Rutte tijdens de persconferentie. "We moeten dit samen doen."

Deze maatregelen, die op 15 maart en de daaropvolgende dagen werden bekendgemaakt, golden in eerste instantie tot volgende week maandag. Het kabinet heeft nu dus besloten om die periode te verlengen.

