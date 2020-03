Gooise GGD over corona: "Kinderen thuis houden van school is echt niet nodig"

BUSSUM - Het is niet nodig om kinderen zomaar thuis te houden van school vanwege het coronavirus. Dat zegt GGD-directeur René Stumpel op NH Gooi Radio. "Ik begrijp de zorgen, maar het is echt niet nodig."

De man uit Blaricum heeft twee jonge kinderen die allebei op basisschool Bernardus in het dorp zitten. De kinderen hebben nog geen ziekteverschijnselen, maar blijven wel uit voorzorg bij hun ouders in thuisisolatie.

Andere ouders op de school willen, uit angst voor besmetting, ook hun kinderen thuis houden. Volgens Stumpel is dat overbodig. "Uit het oogpunt van infectiebestrijding is dat niet nodig. Als GGD volgen we de richtlijnen van het RIVM", aldus Stumpel op NH Gooi Radio. Het RIVM schrijft wel voor dat kinderen van een besmet persoon ook thuis blijven uit voorzorg, voor anderen geldt dat niet.

Veel zorgen

Volgens de GGD-directeur leven er wel veel zorgen over het coronavirus bij inwoners van 't Gooi. Dat blijkt alleen al uit het aantal telefoontjes op het regionale informatienummer. Daar wordt heel veel gebeld. "We merken dat er veel zorgen zijn. Er bellen vooral mensen die gehoord hebben van een besmetting en vragen hoe ze er mee om moeten gaan. Er bellen ook veel ouders van schoolgaande kinderen. We beantwoorden veel vragen en geven advies."

Het regionale informatienummer van de GGD Gooi en Vechtstreek is te bereiken op 035-6926400.