Merel (12) is genezen van corona: "Ik was bang dat ik in het ziekenhuis moest blijven"

BUSSUM - Jongeren worden minder snel ziek van het coronavirus, blijkt uit de statistieken. Dat er ook kinderen toch écht ziek kunnen worden, weet de twaalfjarige Merel Hegeman uit Bussum als geen ander. Van een gezond meisje verandert ze van de ene op de andere dag in doodzieke patiënt.

De lotgevallen van de twaalfjarige Merel volgen we al enkele weken via haar moeder Deborah Metz, die met een videoverbinding wekelijks vertelt hoe het maar dochter gaat. Het hele gezin zit op dat moment namelijk in quarantaine. Ze wil zo ook andere ouders waarschuwen, dat jongeren niet onaantastbaar zijn.

Quote "Het gaat heel erg goed. Ik ben blij dat ik er vanaf ben" Merel Hegeman

Sinds een week is Merel koorts- en klachtenvrij en daarom kan ze ons ook ontvangen om zelf te vertellen over wat haar de afgelopen weken is overkomen. Op gepaste afstand uiteraard. "Het gaat heel erg goed. Ik ben blij dat ik er vanaf ben", vertelt ze op haar zolderkamertje.



Ze heeft in het begin wel angstige momenten gehad. "De tweede keer dat ik bij het ziekenhuis zat, toen was ik bang dat ik in het ziekenhuis moest blijven. Ik voelde me helemaal niet lekker en had last met ademen."

Joost Lammers / NH Nieuws

Ze mag toch naar huis, maar ook daar is alles anders. Op haar zolderkamer verblijft ze twee weken lang in een soort van isolatie. Dat betekent dat ze nauwelijks haar bed en kamer uitkomt, een mondkapje draagt in de buurt van haar ouders en zusje en elke keer als Merel op de badkamer is geweest maakt haar moeder het schoon. |



"Dat is een heel raar iets", vertelt Deborah. "Ik vind het lullig voor haar, omdat je doet alsof ze vies is. Dat is natuurlijk niet zo, maar je moet het gezin zoveel mogelijk buiten de besmetting laten. Dat is naar."

Quote "Je weet nooit of ik het nog een keer kan krijgen en dat ik dan alsnog in het ziekenhuis kan liggen." Merel Hegeman

Merel heeft nu vakantie en haalt een deel van haar achterstallige schoolwerk in. Vrienden zien is nog niet bij. Ondanks dat ze al een week beter is, gaat ze nog steeds de deur niet uit. "Je weet nooit of ik het nog een keer kan krijgen en dat ik dan alsnog in het ziekenhuis kan liggen."

Dus blijft ze voorlopig in de eigen achtertuin, waar ze met haar zusje Vlinder op de trampoline kan springen. Dat kost wel extra moeite, want de energieke Merel van voor de corona is ze nog niet helemaal. "Ik voel me wel gewoon beter, maar als ik druk ga doen dan heb ik er wel even last van."