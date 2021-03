Een jaar corona in de uitvaartbranche: "Hoop dat creativiteit wordt voortgezet"

NOORD-HOLLAND - Walk through-condoleances, livestreams en koffie to go: het coronavirus heeft ook de uitvaartbranche afgelopen jaar flink op z'n kop gezet. Toch blijken uitvaartondernemers en nabestaanden liever in mogelijkheden te denken dan in beperkingen. NH Nieuws zocht uit welke ontwikkelingen en trends een langer leven beschoren zijn en welke waarschijnlijk een stille dood zullen sterven.

"Ons werk is heel erg veranderd", zegt Monique Houtzager van In Memoriam Uitvaarten uit Weesp. In het eerste gesprek dat zij met nabestaanden voert, peilt ze steevast of corona de overledene fataal is geworden of dat de directe nabestaanden wellicht symptomen hebben.

"Als er sprake is van een coronabesmetting doe ik het eerste regelgesprek via Zoom." Waar sommige grotere uitvaartorganisaties alle gesprekken digitaal voeren, doet Houtzager dat in zo'n tien procent van de uitvaarten.

Thuisopbaring

NH Nieuws sprak Houtzager exact een jaar geleden, toen er nog geen Nederlanders aan corona waren overleden. Ze zei destijds dat ze het afraadde om overleden coronapatiënten thuis op te baren. "Er was toen nog veel onduidelijkheid over, omdat niet bekend was of het lichaam na overlijden nog besmettelijk zou zijn. Daar is nog steeds veel onduidelijk over, maar het thuis opbaren mag nog wel. En ook een glazen plaat over de kist is niet verplicht."

Zelf neemt de uitvaartondernemer liever het zekere voor het onzekere. "Ook dat is geen verplichting, maar bij een thuisopbaring hanteer ik de regel dat een persoon die is overleden aan corona eerst 48 uur in het mortuarium moet hebben gelegen, voordat ik het lichaam overdraag aan de familie."

Ook bij de zogeheten eindverzorging - het wassen en aankleden van de overledene in aanloop naar de uitvaart - is hulp van nabestaanden nog toegestaan. "Dat kan nog steeds, maar wel met uitgebreide voorzorgsmaatregelen, zoals een chirurgisch mondneusmasker, een schort en natuurlijk de anderhalve meter afstand."