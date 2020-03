Weesper uitvaartondernemer: "Overleden coronapatiënten niet thuis opbaren"

WEESP - Hoewel het coronavirus in Nederland nog geen dodelijke slachtoffers heeft geëist, lijkt dat een kwestie van tijd. Nabestaanden komen dan voor een flink dilemma te staan. Want wat doe je met een lichaam waarin het virus drie dagen kan overleven? "Ik zou thuis opbaren afraden", aldus Weesper uitvaartondernemer Monique Houtzager.

AkidiA/Monique Houtzager/In Memoriam

De uitvaartondernemer wil zeker geen paniek zaaien, maar vindt het wel van belang dat mensen bekend zijn met de voorzorgsmaatregelen die in zo'n geval dienen te worden getroffen. "Veel mensen denken dat iemand na z'n dood niet meer besmettelijk is, maar dat is een misvatting." Onder de juiste omstandigheden - bij lage temperatuur en hoge luchtvochtigheid - kan het coronavirus maximaal drie dagen in of op een lichaam overleven, stelt ze. "Als iemand vlak voor z'n dood heeft geniest of geproest, kan het virus op de huid of kleding zijn terechtgekomen." Wie de overledene vervolgens aanraakt, kan ook besmet raken.

Houtzager raadt nabestaanden dus af om een door corona overleden dierbaren, thuis op te baren, maar voor wie dat koste wat het kost wil, blijft het een mogelijkheid. "Met een glasplaat over de kist", benadrukt de Weesper uitvaartondernemer. "Om te voorkomen dat het lichaam wordt aangeraakt, want besmetting via overledenen gebeurt vooral via aanraking." Hermetisch afsluiten niet nodig Omdat een overledene niet meer kan hoesten of niesen, hoeft de kist niet hermetisch te worden afgesloten, vertelt Houtzager. Zo'n glazen plaat wordt overigens niet alleen gebruikt voor coronapatiënten, maar ook om mensen die aan andere besmettelijke ziektes - denk aan het reguliere griepvirus, influenza - zijn overleden, op te baren. "Als je alle voorzorgsmaatregelen neemt, is er niets aan de hand."

Ook overledenenverzorgers worden in geval van besmettelijke ziekten extra beschermd. Hoewel zij hygiëne vanzelfsprekend hoog in het vaandel hebben staan, wordt in het geval van een uitvaart van een coronadode het protocol aangescherpt. "Ze gebruiken al handschoenen en een schort met lange mouwen, maar krijgen dan ook een mondkapje." Logistieke gevolgen Behalve medische risico's kunnen coronabesmettingen ook logistieke gevolgen hebben voor uitvaarten. Normaal gesproken dient een stoffelijk overschot binnen zes dagen te worden begraven of gecremeerd, wat betekent dat een besmette coronapatiënt in quarantaine of thuisisolatie de uitvaart niet zou kunnen bijwonen. "Dan kan er twee á drie weken uitstel worden aangevraagd", aldus Houtzager. "In deze gevallen zal de burgemeester of GGD dat toestaan. Dat gebeurt ook wel eens als iemand in het buitenland overlijdt, en niet binnen zes dagen terug in Nederland kan zijn."