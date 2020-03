Huisartsen strijden tegen coronavirus: "Ga niet in de wachtkamer zitten, maar bel''

AALSMEER - Bij verkoudheidsklachten een bezoek aan de huisarts vermijden. Dat klinkt misschien tegenstrijdig, maar is toch wat het RIVM in het geval van vermoedens van het coronavirus adviseert. "Stel, zorgverleners worden ziek, dan komt er een te grote druk op de zorg", aldus huisarts Frans Göbel uit Aalsmeer.

Dat zorginstellingen het al druk genoeg hebben merkt hij namelijk zelf ook. "Ik heb bij de GGD een uur in de wacht gestaan met vragen over een patiënt en kreeg ze niet te pakken." Dat was volgens de arts in dit geval geen groot probleem, maar is volgens hem wel tekenend voor de situatie.

Ook hij raadt dus af om hoestend en proestend richting de huisarts te gaan. "Ga niet zomaar in de wachtkamer zitten, maar bel eerst", aldus Göbel. "Het belangrijkste is namelijk dat als je corona hebt, je anderen niet besmet."

Göbel zag na de eerste bevestiging van een coronapatiënt in Nederland het aantal bezorgde telefoontjes stijgen. "Bij iedereen die nu hoest en verkouden is, heerst de angst dat het corona is. Een half jaar geleden dacht iedereen 'ik ben verkouden en ik hoest'." Daarbij benadrukt hij dat het virus niet veel gevaarlijker is dan de griep.

Volgens de Aalsmeerse huisarts schuilt er dan ook een groter gevaar in massale uitval van medisch personeel, waardoor de zorg in zijn algemeenheid verslechtert. "Dan komt er een te grote druk op de zorg."

Noodsituatie

Stel dat er wel een patiënt met het coronavirus naar de post van Göbel komt, dienen er grote maatregelen genomen te worden. "Dan zou het kunnen zijn dat de praktijk dichtgaat. Als blijkt dat één van de medewerkers besmet is, dan kan het zo zijn dat de continuïteit van onze zorg in gevaar is."