'Handjevol' Gooise inwoners getest op coronavirus: "Nog geen besmettingen"

BUSSUM - Een aantal bewoners van 't Gooi wordt getest op het coronavirus. Dat bevestigt een woordvoerder van de GGD Gooi en Vechtstreek. Ook de afgelopen weken zijn enkele bewoners al getest. Tot nu toe is er niemand positief getest op het coronavirus in 't Gooi.

Hoeveel mensen uit 't Gooi precies zijn getest is niet bekend. Volgens een woordvoerder gaat het om een handjevol mensen. Van niet alle testen is al een uitslag bekend. Wanneer die wel verwacht wordt, is niet bekend.

Volgens de GGD Gooi en Vechtstreek is de besmetting die vandaag wordt gemeld op het hoofdkantoor van Nike in Hilversum niet een besmetting bij iemand uit 't Gooi.

Geen Gooise besmettingen

Heel veel meer kan de GGD momenteel nog niet zeggen. "Ik wil vooral benadrukken dat er op dit moment nog niemand in 't Gooi is besmet met het coronavirus. Dat houden we natuurlijk wel goed in de gaten. We volgen de situatie op de voet en hebben met flinke regelmaat overleg met elkaar om de nieuwste informatie met elkaar uit te wisselen", vertelt Marije Mansfeld van de regio Gooi en Vechtstreek.

Burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum vertelt wat hij tot nu toe weet over de coronabesmetting bij Nike in Hilversum: