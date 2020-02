Muider na twee weken corona-quarantaine: "Wel naar buiten, maar even niet naar de kroeg"

MUIDEN - Muider Sierk Vojacek gaat zijn huis weer uit. Samen met zijn vrouw zat hij twee weken vrijwillig in quarantaine vanwege het coronavirus. Twee weken lang kwam hij alleen naar buiten voor een rondje met de hond. "Ons eten en de boodschappen lieten we bezorgen", vertelt hij.

De deuren van de woning van Sierk en zijn vrouw bleven twee weken lang potdicht. Niet dat ze zelf ziekteverschijnselen hadden. Ze namen het zekere voor het onzekere. "Mijn vrouw komt uit China, onze zoon woont er nu. Ze kwam twee weken geleden met een van de laatste vluchten naar Nederland. Daarna hebben we besloten om zelf in quarantaine te gaan. Dat is ook wat de Chinese overheid de bevolking adviseert. Dat volgen we op."

"De kroeg, de supermarkt. Daar kwamen we twee weken lang niet" Sierk Vojacek

Twee weken lang kwam het echtpaar amper buiten. "We probeerden zoveel mogelijk binnen te blijven. Natuurlijk moesten we wel af en toe naar buiten om een rondje met de hond te lopen, maar dan kom je toch nauwelijks in contact met mensen. De kroeg, de supermarkt. Daar kwamen we twee weken lang niet. Onze boodschappen en eten hebben we laten bezorgen. Contact met mensen hebben we echt vermeden. Dat kun je misschien overdreven vinden, maar het kan met zo'n besmetting heel snel gaan. Als je iets kunt vermijden, moet je dat doen. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen."

Kiplekker, maar even geen kroeg Sierk en zijn vrouw werden tijdens hun quarantaine niet ziek. Ook nu voelen ze zich nog kiplekker en pakken ze de draad weer op. "Maar we blijven wel op ons hoede. We gaan nu gewoon weer naar buiten, maar we blijven drukke plekken wel mijden. We gaan even niet naar Ome Ko of op een drukke zaterdag boodschappen doen bij de Maxis", zegt Sierk over zijn bezoekjes aan de lokale kroeg en het winkelcentrum. "Het is zeker niet dat we bang zijn of zijn geweest. Maar we zijn wel gewoon erg voorzichtig, dat zullen we ook blijven."

"Als je zaken doet met Chinezen draait alles om persoonlijk contact, elkaar de handschudden. En juist daar zijn ze nu voor op hun hoede" SIERK VOJACEK

Zaken doen met China Vanwege de afkomst van zijn vrouw, zijn zoon in China, maar vooral ook vanwege zijn werk als filmproducent heeft Sierk veel met het land te maken. Zaken doen is lastig. "Alles draait daar momenteel om corona. Een voorbeeldje: ik had contact met een advocaat daar. Die had ook hele andere dingen aan zijn hoofd dan zijn normale werk. Projecten waar ik nu aan werk lopen echt vertraging op. Je kunt veel via internet doen, maar bij zaken doen met Chinezen draait alles om persoonlijk contact en elkaar de hand schudden. En juist daar zijn ze nu voor op hun hoede." Maatregelen Hoewel Sierk nuchter is, maakt hij zich wel zorgen over het coronavirus en hoe daar nu mee om wordt gegaan in Nederland. "Als je naar China kijkt nemen ze echt heel veel voorzorgsmaatregelen. Dat gebeurt allemaal vanuit de overheid. Dat merk je hier nog niet. Als je een griepje hebt, ga je naar de huisarts, die geeft je een hand en schudt vervolgens nog eens tientallen handen. Als blijkt dat je besmet met het het coronavirus heb je het zo razendsnel overgedragen aan veel mensen. Ik merk dat in Nederland het openbare leven nog gewoon doorgaat, terwijl dat in China helemaal plat ligt. Dat is gek, want het coronavirus gaat hier echt wel komen, hoor. Dat is een kwestie van tijd. Ik maak me daarom ook meer zorgen over mijn twee dochters die zich in Nederland vol in het openbare leven mengen, dan om mijn zoon in China. Dat klinkt gek, maar is wel zo."