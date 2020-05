Drive-in uitvaartcentrum in Nieuw-Vennep in de maak: "Met elkaar een verlies verwerken"

Ook uitvaartcentra moeten de richtlijnen van het RIVM volgen en om die reden zijn bij alle diensten niet meer dan dertig mensen welkom. Voor famillie en nabestaanden een bittere pil waardoor een gebrek aan verwerking kan ontstaan. Michiel Smilde organiseert in het dagelijks leven evenementen maar in deze tijd schiet hij de uitvaartbranche te hulp. Een drive-in-uitvaartcentrum is uit de grond gestampt in de Van Zantenhal in Nieuw-Vennep en dat ziet er niet onaardig uit.

De gasten die de uitvaart vanuit de auto meemaken hoeven zich geen zorgen te maken dat ze iets missen door in de auto te blijven zitten."Iedereen in de auto kan afstemmen op een specifieke FM-frequentie. Daarmee kunnen ze 1-op-1 het geluid van het podium volgen vanuit de auto", vertelt Michiel.

Samenwerking

"Het initiatief is afkomstig van Van Rossum Facilities die mij met mijn bedrijf Eventerim hierbij hebben betrokken. We hebben het concept tot in de puntjes uitgewerkt. Uitvaartverzorger Alexander ken ik uit mijn regionale netwerk. Het leek ons noodzakelijk om hem er bij te betrekken zodat we klantgericht kunnen werken met iemand die middenin de uitvaartbranche staat." Alexander was enorm enthousiast. "Hij vertegenwoordigt eigenlijk onze doelgroep", aldus Michiel.

Alexander van Dunweg Uitvaartzorg ziet in deze manier van afscheid nemen een kans. "Op dit moment kan je afscheid nemen met maximaal 30 personen. Dat je via FM met je auto naar binnen kan rijden en luisteren, dat je toch er bij bent, dat zou een enorm pluspunt zijn om met elkaar een verlies te verwerken.

Rolverdeling

De rolverdeling is duidelijk: facilitair hebben de partners van Afscheid op Afstand de touwtjes in handen en de uitvaartorganisaties verzorgen de uitvaart. "Natuurlijk leidt de uitvaartverzorger de dienst, dat is zijn expertise. Wij zorgen dat dat veilig, netjes en volgens afspraak gebeurt."

Michiel hoopt dat ook andere uitvaartondernemers geïnteresseerd zijn in deze manier van afscheid nemen. Zij zijn van harte welkom om in gesprek te gaan met Michiel. Hij is van plan om dit concept ook in andere regio's uit te rollen.

Het is nog even wachten op goedkeuring door de gemeente Haarlemmermeer. Zij zal beoordelen of de oplossing die gevonden is in lijn is met de regels die op dit moment gelden.