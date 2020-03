De uitvaartbranche bereidt zich voor: "Uitvaarten kunnen worden gestreamd"

Gisteren heeft het RIVM aangekondigd dat er geen evenementen en bijeenkomsten met meer dan 100 mensen mogen plaatsvinden. De uitvaartbranche moet daardoor uitvaarten nu al aanpassen, maar de branchevereniging verwacht dat de regels nog verder aangescherpt zullen worden. Als er geen bijeenkomsten meer mogen worden gehouden, kunnen uitvaarten online via een beveiligde verbinding worden gevolgd.

Geen handen schudden bij condoleances

Uitvaartondernemer Monuta Veerman Bergen doet er alles aan om te voorkomen dat het virus zich verspreidt. Tijdens condoleances worden er bijvoorbeeld geen handen meer geschud. "Men kan er bijvoorbeeld voor kiezen om woorden van troost uit te spreken, eventueel met de hand op het hart te leggen of een knikje met het hoofd." Dit wordt door mensen als een goede oplossing gezien, aldus uitvaartondernemer Dorien Veerman tegen NH Radio.

Verzorging

De verzorging van het lichaam van de overledene kan gewoon doorgaan. Ook overledenen die het coronavirus hadden, kunnen veilig worden verzorgd. Uitvaartondernemer Monique Houtzager licht direct de GGD in als blijkt dat een overledene het virus heeft. De GGD start dan een contactonderzoek onder de nabestaanden en informeert de uitvaartbegeleider over hoe groot het besmettingsgevaar is. Als er besmettingsgevaar is, dan zal de uitvaartbegeleider niet langskomen. Het organiseren van de uitvaart zal dan telefonisch gebeuren. Het zorgteam kan de overledene in dit geval wel overbrengen naar het uitvaartcentrum, daar zijn alle maatregelen al getroffen.

De branchevereniging vertelt dat deze situatie het rouwen zou kunnen bemoeilijken, maar dat er tegenwoordig veel online mogelijkheden zijn. Een voorbeeld daarvan is een online condoleanceregister.