1 jaar coronacrisis: flink aanpassen voor slechtziende Susan

Zenga heeft er een aantal nieuwe taken bijgekregen. Dat was best even wennen voor hond en baasje. "Mijn hond is heel erg links georiënteerd. Dat betekent dus dat ze heel graag links over de stoep loopt, of in een winkelcentrum. De looproutes vanwege de coronacrisis zijn natuurlijk aan de rechterkant."

Openbaar vervoer

Door de crisis pakt Susan nu ook vaker de bus of de tram en Zenga gaat dan uiteraard mee. Zij moet voor haar baasje een vrije plek in de bus zoeken. De definitie van een vrije plek is door de coronamaatregelen anders dan de hond gewend is. "Zenga geeft de eerstvolgende stoel aan of die vrij is. Dat is voor het dier soms best lastig inschatten of er 1,5 meter afstand is. Soms vraag ik het ook aan een passagier, is dit ver genoeg van u?"