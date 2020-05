Bijna blinde Susan mist hardlopen met haar buddy

AMSTELVEEN - Susan Peters is door de jaren heen steeds slechter gaan zien. Op dit moment ziet zij nog maar 1 procent. Om de kwaliteit van leven hoog te houden, heeft zij tal van oplossingen bedacht om met haar handicap om te gaan. Maar door de coronamaatregelen, kan zij nu veel minder. Een rondje hardlopen zit er voor Susan bijvoorbeeld de komende tijd niet in.

Sportieveling

Susan is, ondanks haar bijna volledige blindheid, een echte sportieveling. 's Winters gaat ze op wintersport en skiet ze met hulp van haar man de pistes af, buiten het skiseizoen om gaat ze vaak hardlopen met haar buddy Henny. Ze lopen dan niet hand in hand, maar met een lint in het midden.

Onderweg geeft Henny aanwijzingen om te voorkomen dat Susan struikelt of valt. "Ik ben heel graag buiten en ik loop ook heel graag hard. "Als ik met mijn buddy hardloop, is het van begin tot eind lekker kletsen en ondertussen met elkaar bewegen, dat zit er nu niet in."

Susan heeft wel veel contact met haar buddy. Ze woont in dezelfde straat, dus zo af en toe komen ze elkaar tegen. Ook bellen ze elkaar met enige regelmaat. "Maar dat is toch anders dan wanneer je met een lintje verbonden bent en een rondje door de polder rent."