Amsterdam NL V Leerlingen Barlaeus Gymnasium krijgen les in poptempel Paradiso: "Dat is hartstikke vet eigenlijk!"

AMSTERDAM - Geschiedenisles in de historische poptempel Paradiso. Dat was vanmorgen de realiteit voor de eindexamenleerlingen van het Barlaeus Gymnasium. Sinds deze week zijn de middelbare scholen weer open en krijgen leerlingen minstens één keer per week fysiek les. Dat kan meestal in de eigen school, maar als daar niet genoeg ruimte is wordt er uitgeweken naar andere plekken.

NH Nieuws

Het Barlaeus Gymnasium verzorgt de komende weken lessen in Pathe City, Café Reynders en Club Up. Maar veel mooier dan de grote zaal van overbuurman Paradiso wordt het niet, zegt docent geschiedenis Merel Meijer. "Ik moet mijn leerlingen maar niet vertellen hoe vaak ik in Paradiso geweest ben. Ik heb het heel erg gemist. Niet alleen Paradiso, maar vooral het lesgeven. Je merkt dat leerlingen zichzelf tijdens de eerste lockdown nog echt konden motiveren. Nu is dat veel minder. Zelfs de echt heel goede leerlingen trekken het slecht."

Alleen de eersteklassers krijgen les op hun eigen middelbare school, de vijfde -en zesdeklassers moeten uitwijken naar dependances als Paradiso. "Supervet," zegt één van de eindexamenleerlingen. "Ik ben blij dat we gewoon weer normaal les kunnen volgen, want ik hield het niet heel lang meer vol thuis. Dat je dan gewoon in Paradiso je les mag volgen en weer je medeleerlingen mag zien, dat is natuurlijk superleuk." Haar klasgenoot was er ook helemaal klaar mee. "Ik vond het echt heel vervelend om de hele tijd achter zo'n computer te zitten."

Leven in de brouwerij Paradiso is door het Barlaeus gevraagd om de zalen beschikbaar te stellen. Jurry Oortwijn van Paradiso is blij dat er weer wat leven in de brouwerij is. "Het is heel wat anders dan we gewend zijn, maar we zijn blij dat we de deuren weer open kunnen doen. We gaan tot 26 maart door. Dus vier weken, van maandag tot en met vrijdag. Dat betekent vijf dagen per week heel vroeg uit bed en dat zijn we bij Paradiso niet echt gewend."