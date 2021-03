Middelbare scholen voorzichtig weer open, ook kerk biedt plek voor leerlingen

Door de Rijksoverheid is besloten dat alle leerlingen minimaal 1 dag per week naar school gaan. Hoe de middelbare scholen in Zaanstad dat gaan aanpakken wordt vandaag besproken. "Afgelopen week was het vakantie, dus vandaag gaan we kijken hoe we dat verder gaan uitrollen. We zijn al open voor eindexamenkandidaten en beroepsgerichte vakken", zegt Hoffman.

De scholen van OVO Zaanstad brengen leerlingen en ouders zelf op de hoogte van hoe de scholen met de nieuwe maatregelen omgaan.

Studeren in de kerk

Voor de leerlingen die nog niet naar school mogen, biedt de Grote Kerk in Oostzaan uitkomst. Veel jongeren zijn eenzaam door het vele thuiszitten en daar willen de vrijwilligers van de Grote Kerk iets aan doen. "Wij zijn bezig met het uitwerken van een verbreding van onze kerk", vertelt project en PR-manager Owen de Dood. In eerste instantie was het de bedoeling om flexwerkplekken te creëren, maar omdat de vrijwilligers zagen dat de jongeren het zwaar begonnen te krijgen, besloten ze het plan om te gooien.