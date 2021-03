Leerlingen blij met gedeeltelijke heropening middelbare scholen, maar er zijn ook twijfels

ENKHUIZEN/ GROOTEBROEK - Na ruim twee maanden dicht te zijn geweest, mogen de middelbare scholen vanaf vandaag gedeeltelijk open. De middelbare scholen geven minimaal één keer per week les en verder zo veel als mogelijk. Stella de Boer en Hristo Stomp (De Regionale Scholengemeenschap Enkhuizen) en Suze Bosma (Het Martinuscollege in Grootbroek) kunnen hun klasgenoten, naast op het beeldscherm, nu ook weer in de klas ontmoeten.

Stella, in het vijfde jaar van het atheneum, vindt het lastig dat veel leerlingen online niet echt mee lijken te doen. Ook pakt zij thuis sneller haar telefoon tijdens de les. "Omdat er niemand kijkt of ik wel echt oplet. In een klaslokaal zou ik dat minder snel doen." Voor Suze uit atheneum vier zit haar mobieltje pakken tijdens de online les er niet in. "Wij moeten verplicht onze camera aan anders wordt je absent gemeld. Ook moeten we soms met de camera ons bureau filmen. Dan moet je wel echt je boeken naast je hebben liggen."

Hristo zit in het vierde jaar van de havo, waar hij na dit schooljaar mee stopt om naar een andere school te gaan. Dat zorgt er voor hem voor dat hij sowieso iets minder goed oplet tijdens de online lessen. Maar volgens hem werd er bij sommige lessen ook alleen maar informatie gezonden. "Dan was je een uur aan het luisteren en zonder interactie verlies ik dan mijn interesse."

Stella heeft daar wat minder moeite mee. "Wanneer ik iets niet snap dan zeg ik het gewoon. Al is het wel zo dat tijdens de online les iedereen op je moet wachten tot je vraag beantwoord is en in de klas is dat niet altijd zo."

Voor een betere kwaliteit van uitleg door docenten en voor het stellen van vragen tijdens de les is het voor de drie leerlingen fijn dat ze weer naar school mogen. "Ik vind het online lastiger om een vraag te stellen", vertelt Suze. Hristo is het daar mee eens. "Een vraag stel je meestal wanneer het in je op komt en niet vijf minuten later, online is het lastig om met je vraag door het verhaal van de docent heen te komen."

"In een tussenuur op school praat ik gezellig met mijn vriendinnen of maken we samen huiswerk"

Voor een deel zullen de leerlingen nog last blijven houden van de punten waar zij bij online les tegenaan lopen, want de middelbare scholen gaan gedeeltelijk open. De leerlingen moeten minimaal één keer in de week naar school en vaker, als de school dat kan realiseren. Hristo vindt dat de scholen beter eigenlijk helemaal dicht kunnen blijven. Dit omdat hij denkt dat het niet gaat werken om ze open te doen. "Ik denk dat je besmettingen blijft houden en dan moeten de scholen na een korte tijd weer sluiten."

Wel is Hristo blij dat nu hij weer naar school mag, hij zijn vrienden daar weer ziet. "Vooral voor de ontspanning tussen de lessen door." Suze sluit zich daar bij aan. "Vanwege de lessen thuis kijk ik in mijn tussenuur vaak een film. Dat terwijl ik normaal gesproken gezellig met mijn vriendinnen op school aan het praten was of we maakten samen huiswerk." Stella hoopt dat het naar school gaan haar een beetje meer ritme geeft in haar dag. "Naar school mogen is dan een fijne bezigheid in de week."

Afstand houden

Wat anders is in vergelijking met de periode voordat de middelbare scholen dichtgingen, is dat de leerlingen niet alleen van de docent, maar ook onderling afstand moeten houden. "Ik denk dat dat niet altijd goed gaat", zegt Stella. "Voor de zomervakantie moesten wij dat ook doen, maar als je met te veel mensen te dicht op elkaar liep, werd daar bijna nooit iets van gezegd. Het is ook moeilijk te handhaven natuurlijk."

Suze en Hristo denken allebei dat het afstand houden vooral in de pauze lastig wordt. "Je moet er op letten, maar in de pauze mag je je eigen ding doen en ik denk dat iedereen dan toch te dicht bij elkaar de pauze eindigt", vertelt Suze.

Voor alle drie de leerlingen is het nog vrij onduidelijk hoe hun weken op school eruit komen te zien. De RSG Enkhuizen heeft al aangeven om 1 en 2 maart nog geen les te geven, omdat zij die tijd nog nodig hebben om te bedenken hoe zij invulling gaan geven aan het gedeeltelijk open gaan van de school.