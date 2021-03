Middelbare scholen na maanden weer open, twijfels over haalbaarheid nieuwe regels

NOORD-HOLLAND - De middelbare scholen en mbo-instellingen gaan weer open. Leerlingen en studenten krijgen vanaf vandaag minimaal 1 dag per week fysiek les, tot opluchting van velen. Een nieuwe maatregel is dat de leerlingen ten alle tijde afstand moeten houden, ook van elkaar. Over de haalbaarheid daarvan wordt hardop getwijfeld.

"Afgelopen week was het vakantie, dus vandaag gaan we kijken hoe we dat verder gaan uitrollen. We zijn al open voor eindexamenkandidaten en beroepsgerichte vakken", vertelt Daphne Hoffman van Openbaar Voortgezet Onderwijs (OVO) Zaanstad.

Voor de dagen dat leerlingen niet naar school mogen, biedt de Grote Kerk in Oostzaan uitkomst. Veel jongeren zijn eenzaam geworden door het vele thuiszitten en daar willen de vrijwilligers van de Grote Kerk iets aan doen.

"Wij zijn bezig met het uitwerken van een verbreding van onze kerk", vertelt project en PR-manager Owen de Dood. In eerste instantie was het de bedoeling om flexwerkplekken te creëren, maar omdat de vrijwilligers zagen dat de jongeren het zwaar begonnen te krijgen, besloten ze het plan om te gooien.

'Thuis sneller afgeleid'

Stella de Boer is leerling op de Regionale Scholengemeenschap Enkhuizen en zij ziet er naar uit om haar klasgenoten weer in het echt te zien. Bovendien is ze thuis sneller afgeleid tijdens een les: "Omdat er niemand kijkt of ik wel echt oplet. In een klaslokaal zou ik dat minder snel doen", vertelt ze.

Wat anders is in vergelijking met de periode voordat de middelbare scholen dichtgingen, is dat de leerlingen niet alleen van de docent, maar ook onderling afstand moeten houden. "Ik denk dat dat niet altijd goed gaat", zegt Stella.

"Voor de zomervakantie moesten wij dat ook doen, maar als je met te veel mensen te dicht op elkaar liep, werd daar bijna nooit iets van gezegd. Het is ook moeilijk te handhaven natuurlijk", besluit ze.