Middelbare scholen blij met heropening: "Leerlingen horen gewoon op school"

WEST-FRIESLAND - Minister-president Mark Rutte heeft voor vanavond een nieuwe persconferentie ingelast, waarin naar alle waarschijnlijkheid wordt aangekondigd dat de middelbare scholen per 3 maart weer gedeeltelijk open mogen. En daar zijn de scholen in de regio erg blij mee. "Maar het is afwachten welke verrassingen er vanavond nog bij komen", vertelt Jannetje ter Punt, rector van het Werenfridus in Hoorn.

Uit gelekte informatie na het Catshuisoverleg van afgelopen zondag is naar voren gekomen dat de overheid middelbare scholen per volgende week woensdag wil heropenen. De scholen die WEEFF sprak zijn blij dat zij vanaf volgende week hun leerlingen kunnen verwelkomen. "Het is altijd goed nieuws als de leerlingen weer naar school mogen", zegt Stef Macke, directeur van Tabor College d'Ampte. "Leerlingen horen gewoon op school", aldus Kees van Bergeijk, directeur van het Martinuscollege. Ter Punt van het Werenfridus denkt dat het voor veel leerlingen een zegen zal zijn om weer te school te mogen. "Bij sommigen komen de muren echt op hun af." Verschillende scenario's Alle scholen hebben voor de heropening verschillende scenario's uitgewerkt. Na vanavond weten zij precies waar ze aan toe zijn van het kabinet en kunnen deze worden ingesteld. Wel nemen de scholen de tijd om deze week - tijdens de voorjaarsvakantie - en tijdens de eerste twee dagen van aankomende week de organisatie op orde te brengen en om de leerlingen, hun ouders en medewerkers goed te kunnen inlichten. Kees van Bergeijk, directeur van het Martinuscollege in Grootebroek, vertelt aan WEEFF dat de eerste twee dagen na de herfstvakantie op dezelfde manier worden ingevuld als de afgelopen tijd. Dit betekent dat leerlingen die niet in de examenklassen zitten afstandsonderwijs krijgen. "Die eerste twee dagen na de vakantie gaan we optimaal benutten om iedereen voor te bereiden", legt hij uit. "Het is eerst nog afwachten wat er vanavond gezegd wordt", gaat Van Bergeijk verder. "Zo zullen sommige vakken wellicht nog thuis gegeven worden, en kunnen anderen weer in het schoolgebouw gedaan worden. Bovendien gaan we in deze vakantieweek niet meteen met nieuwe maatregelen aan de gang. Daar nemen we rustig in de eerste twee dagen na deze vakantie de tijd voor en wellicht dat we dan woensdag weer open kunnen."

Ook Stef Macke, directeur van het Tabor College d'Ampte in Hoorn, wacht de informatie uit de persconferentie van vanavond af. "Na de persconferentie hebben we direct overleg met de schoolleiding en ons algemene coronacrisisteam van het Tabor College", vertelt hij. "Morgen en anders op donderdag willen we dan een brief sturen naar alle ouders om onze plannen toe te lichten." Vanuit het Hoornse Tabor College Werenfridus laat rector Jannetje ter Punt weten eveneens de definitieve informatie uit de persconferentie af te wachten. "Hoewel er veel informatie bij de vorige persconferenties eerder is uitgelekt, zijn wij toch iedere keer verrast met nieuwe informatie die die avonden gegeven werd." Ter Punt hoopt vooral dat het kabinet de scholen zelf laat meedenken over wat de beste manier is om de leerlingen weer fysiek onderwijs in de klas te geven. "Het zou fijn zijn als we die ruimte en vrijheid krijgen van de overheid." In lokalen blijven Van alle scholen die wij spraken heeft het Tabor College d'Ampte het meest definitieve scenario voor volgende week klaarliggen. Zo worden de klassen en de roosters gehalveerd. "Wij willen de klassen per helft naar school laten komen", vertelt Macke. "De ene helft krijgt 's ochtends vier lessen van elk drie kwartier, en als zij rond de middag naar huis gaan krijgt de andere helft van de klas eveneens vier lessen." Om de contactmomenten tussen leerlingen uit verschillende klassen te beperken heeft de school besloten om de pauzes te schrappen. Daarnaast kan het voor de leerlingen betekenen dat zij hun lesuren in hetzelfde lokaal door moeten brengen, en dat alleen de leraar van lokaal hoeft te wisselen. "Maar dat is ook afhankelijk van welke les er gegeven wordt", verduidelijkt de directeur. "Als er praktijkvakken worden gegeven moet dat in een specifiek lokaal gedaan worden. En ook de leraren hebben vaak een eigen lokaal, waar ze hun eigen spullen hebben. Daar wordt na de persconferentie ook overleg over gevoerd door de schoolleiding en het coronacrisisteam. Leerachterstand? Leefachterstand! In de media wordt vaak gesproken over leerlingen die kampen met een leerachterstand, door het niet naar school kunnen gaan om de lessen te volgen. Jannetje ter Punt, rector bij het Tabor College Werenfridus, wil daar echter niet van spreken. "De leerlingen hebben in deze periode van corona ontzettend veel geleerd, ook buiten de school om. Dit zijn vaak ook zaken die je niet op school kunt leren", legt zij uit. "Het is ook niet goed voor de veerkracht van leerlingen om daar steeds over te spreken. Daarom spreek ik ook liever van een leefachterstand." Volgens de rector missen veel leerlingen het sociale contact. Iets dat zij door afstandsonderwijs niet kunnen meemaken met hun klasgenoten. En door de lockdown en sluiting van sportclubs en andere gelegenheden hebben zij ook buiten school weinig sociale contacten. "Tijdens het schaatsweekend en het mooie weer van afgelopen week zag je heel veel jonge mensen naar buiten gaan om elkaar te ontmoeten. Ik denk dat het voor heel veel leerlingen een zegen zal zijn dat ze weer naar school toe mogen."