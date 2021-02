Gooise middelbare scholen willen snelle heropening: ‘Iedereen mist live contact’

'T GOOI - Nu het basisonderwijs inmiddels twee weken open is, willen ook de Gooise middelbare scholen hun deuren zo snel mogelijk weer openen. In de Haagse politiek wordt nog altijd regelmatig gesproken over leerachterstanden, maar daar maken Gooise schoolhoofden zich minder druk om. "School is een plek waar ook een heleboel andere zaken en ervaringen worden opgedaan. Dat is minstens een even groot punt van zorg."



Adobe Stock

Het Outbreak Management Team (OMT) komt binnenkort met een advies voor eventuele (gedeeltelijke) heropening van het voortgezet onderwijs. Daarbij wordt gekeken of de middelbare scholen in Nederland op 1 maart op een veilige en uitvoerbare manier weer open kunnen. Het kabinet zal daar komende dinsdag haar besluit over presenteren. De verwachting is dat de anderhalvemetermaatregel en mondkapjesplicht als voorwaarden van heropening worden gesteld. Ook zal gesplitst onderwijs voor de hand liggen om het verspreidingsrisico te beperken. Als het voortgezet onderwijs weer open kan, gebeurt dat dus nog niet op de oude vertrouwde manier. Gooise middelbare scholen hopen per 1 maart weer open te kunnen, ook als het slechts gedeeltelijk kan. "Daar zouden we allemaal heel blij mee zijn", zegt Annet Kil-Albersen van de Gooise Scholen Federatie (GSF). Of het op een veilige en uitvoerbare manier kan, zijn het OMT en kabinet dus over in beraad, maar GSF ziet het rooskleurig in en wil alle benodigde maatregelen treffen om weer open te kunnen. "Wetend dat 100 procent veiligheid in deze tijd helaas niet bestaat, zullen we geen enkele mogelijkheid onbenut laten om het voor iedereen veilig te maken", aldus Kil.

Ook Bart van den Haak, van Verenigde Alberdingk Thijm (AT) Scholen, vindt op 1 maart opengaan "een hartstikke goede zaak". Hij ziet vooral dat het gemis van sociaal contact en structuur de kinderen zwaar valt. "Wat wij zien en merken is dat zowel onze leerlingen als docenten het échte, live contact ontzettend missen." Leerachterstanden Gooise scholen maken zich over de leerachterstanden weinig zorgen. "Het ligt eraan wat je er onder verstaat", vertelt Kil. "School is meer dan alleen goede cijfers halen voor een vak. Wij merken dat leerlingen vooral last hebben met hun persoonlijke vorming, vanwege onder andere hun mindere mentale welzijn. Dus wij maken ons geen grote zorgen om de leerachterstanden wat betreft de cognitie- en kwalificatiekant. Op dat vlak volgen we hen al een jaar." Ook Van den Haak vindt het "moeizaam" dat er in de media en de Haagse politiek dikwijls wordt gesproken over leerachterstanden. "Je leert op school veel meer dan kennis over een bepaald vak", legt hij uit. "Je leert ook hoe je je als mens ontwikkelt en verhoudt tot anderen. Dat zijn zaken waar je de rest van je leven veel aan hebt. En als je alleen naar een scherm kijkt, mis je dat."

Van den Haak heeft binnen zijn scholenkoepel onderzoek gedaan naar leerachterstand. Hij kwam tot de conclusie dat het nog te prematuur is om er een concreet oordeel over te vellen. "Voor de ene leerling werkt afstandsonderwijs natuurlijk beter dan voor de ander. We zien over het algemeen dat de leerlingen op het cognitieve vlak goed functioneren, sommige zelfs boven verwachting. Maar om nu aan te nemen dat het merendeel van de leerlingen grote achterstanden oploopt, vind ik veel te ver gaan." Het steunpakket Het kabinet heeft besloten tot een Nationaal Onderwijs Programma, waarbij 8,5 miljard euro (zo’n 1,3 miljoen euro per school) wordt geïnvesteerd in de achterstand die leerlingen door de coronacrisis hebben opgelopen. Dat maakten onderwijsministers Van Engelshoven en Slob op 17 februari bekend. Het herstelplan moet in 2,5 jaar de achterstanden doen verdwijnen. De regering benadrukt dat de huidige generatie leerlingen en studenten, ondanks de coronacrisis, alle kansen op volwaardig onderwijs en een goede toekomst verdienen. "Scholieren moeten hun schoolloopbaan kunnen voltooien zoals ze dat ook in niet-coronatijd zouden doen", aldus minister Slob.

De Algemene Onderwijsbond (AOb) reageerde positief op de investeringen van het kabinet en noemde het "een serieus bedrag". "De bond heeft zich hiervoor hardgemaakt”, zei AOb-voorzitter Eugenie Stolk. "We zijn daarnaast blij dat het onderwijspersoneel via de medezeggenschapsraden inspraak krijgt hoe het geld besteed gaat worden. Wel hopen we dat een volgend kabinet alle middelen structureel maakt." De Gooise schoolhoofden zijn blij met het geld dat door het kabinet beschikbaar is gesteld. Daarmee kunnen namelijk onder andere meer mensen worden ingezet. "Dat is uiteraard het kapitaal in het onderwijs, dat we goede mensen voor de leerlingen kunnen zetten. Het is heel fijn dat daar extra middelen voor komen, want uiteindelijk is het aandacht dat de kinderen écht nodig hebben", zegt Van den Haak hartstochtelijk. "We deden al een heleboel om de kinderen te helpen, maar met deze financiële extra injectie kunnen we dat verder uitbouwen. En dat is hartstikke fijn!"