Gooise scholen hadden 'gekke' eerste week, maar zien perspectief voor oude normaal

Maar "dinsdag was het feest", zegt Peter Velseboer van Stip Hilversum. Toen heeft de scholenkoepel, op het IPS na, overal de deuren opengegooid. Volgens Velseboer was iedereen enthousiast. "Het is ons gelukt om weer fysiek onderwijs te geven binnen allerlei nieuwe kaders. We zijn er voor elkaar, om samen uit te vinden hoe dat het beste kan in deze omstandigheden." Velseboer is blij weer open te zijn en merkt een frisse energie bij de leerkrachten.

De dikke laag sneeuw en ijs die Nederland bedekte, zorgde ervoor dat het openbaar vervoer stil kwam te liggen. Daardoor waren sommige leerkrachten niet in staat om de school te bereiken. "Ik was aan het genieten van de sneeuw en toen kreeg ik opeens allemaal gestreste berichten binnen", vertelt Hans Ploeg van Florente Basisscholen. De meeste scholen hielden maandag daarom hun deuren nog even gesloten. "Het was een moeilijke beslissing, want iedereen wilde graag weer naar school", aldus Ploeg.

Hoewel de meeste ouders blij waren dat de scholen weer opengingen, waren er toch enkelen die hun kinderen nog thuishielden. "We hebben geen honderd procent bezetting", zegt Ploeg, "niet iedereen durfde het aan." Volgens hem is het soms zo dat een halve groep in de klas zit, terwijl de rest thuis online de les volgt. Dit om het aantal contactmomenten beperkt te houden. "We proberen langzamerhand weer terug te gaan naar het oude normaal, binnen de richtlijnen uiteraard." Ook Velseboer telde enkele ouders die hun kinderen thuishielden. Wel waren het er minder dan hij had gedacht.

Hoewel er in Den Haag bezorgde geluiden klinken over de opgelopen leerachterstand, ziet Velseboer het rooskleurig in. "Wij hebben eerst aandacht besteed aan de kinderen weer op school krijgen, zodat ze samen weer kunnen spelen en plezier hebben." Ploeg omschrijft de eerste schoolweek als een opluchting. "Dit biedt het perspectief dat we de goede kant opgaan."

Internationale school gaat maandag open

Scholenvereniging Stip kreeg onlangs te horen dat haar internationale school (het IPS) de zaken zodanig weet te regelen, dat ze het verantwoord vinden om komende maandag al open te gaan, een week eerder dan gepland. "Het onderwijsconcept is aangepast", legt Velseboer uit, "zodat kinderen elkaar minder vaak tegen zullen komen."

Op het IPS wordt lesgegeven zoals in het middelbaar onderwijs, met gespecialiseerde leerkrachten die tussen de lessen door van lokaal wisselen. Om dit op te lossen zullen docenten onder andere langer achter elkaar lesgeven, zodat het aantal wissels per dag wordt verminderd. "Het risico helemaal vermijden kan helaas niet, maar we doen er alles aan om het te beperken. En dat is een behoorlijke organisatie", aldus Velseboer.