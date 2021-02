Maandag gaan de scholen weer open, maar Gooise scholen hebben nog veel zorgen

'T GOOI - Maandag gaan de basisscholen en de kinderopvang weer open. Dat is ongetwijfeld goed nieuws voor ouders en kinderen, maar leerkrachten maken zich grote zorgen over de veiligheid en uitvoerbaarheid van de plannen van het kabinet. Ook Gooise schoolhoofden hebben 'gemengde gevoelens', zo blijkt uit een rondgang van NH Nieuws bij scholen in de regio.

Google Streetview

Basisscholen zijn sinds half december gesloten als onderdeel van de strenge lockdown om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De scholieren zijn aangewezen op thuisonderwijs van ouders. Gisteren was de kogel door de kerk: vanaf 8 februari mogen de scholen weer open. Bij scholenvereniging Stip in Hilversum zijn ze enorm blij dat de kinderen straks weer de schoolbanken in kunnen. "De meeste leerkrachten hebben naar ons idee weer veel zin om aan de slag te gaan", laat interim bestuurder Peter Velseboer weten. "Maar er zijn ook docenten die een kwetsbare partner hebben of zelf kwetsbaar zijn. Die maken zich natuurlijk zorgen en dat vind ik volkomen terecht."

Quote "Ze zeggen dat 'de cijfers laten zien dat het kan', maar wij krijgen de cijfers niet te zien" nils bakker, schoolhoofd van de goudenregenschool

Datzelfde beeld komt terug op andere Gooise basischolen. "In de appgroep waren de docenten bijna euforisch over de heropening van de school", zegt directeur Erik Pots van basisschool De Ark in Huizen. Maar ook in De Ark leven er zorgen onder de medewerkers. "Iedereen weet dat corona nog altijd een bedreiging vormt en er steeds weer mutaties van het virus opduiken", aldus Pots. Docenten op de Hilversumse Goudenregenschool hebben ook zo hun twijfels over de heropening. Schoolhoofd Nils Bakker merkt dat zijn collega's 'er wat ambivalent instaan'. Hij hoopt vooral dat de regering de cijfers en onderzoeken naar het virus openbaar gaat maken. "Ze zeggen dat 'de cijfers laten zien dat het kan', maar wij krijgen de cijfers niet te zien", zegt Bakker zorgelijk. Of er aanvullende maatregelen gaan komen is nog niet duidelijk, maar Bakker hoopt er wel op. "Het moet geen rigide beleid worden. Het voelt een beetje als een politieke haastklus allemaal." Kinderen laten testen Voor directeur Hans Ploeg van scholenkoepel Florente Basisscholen, waar onder meer drie basisscholen in Weesp onder vallen, hadden de scholen niet vroeg genoeg weer open kunnen gaan. "Ik denk nog altijd dat de scholen helemaal niet hadden moeten sluiten. Om ouders te dwingen thuis te werken, vind ik een verkeerd argument", vertelt hij. "Dit was duidelijk een oplossing van achter een bureau, bedacht door mensen die zelf niet in het onderwijs zitten."

Quote "Dit gaat allemaal weer veel onrust geven. Dus laat ik het nog maar en keer duidelijk zeggen: het moet wel te doen zijn in de praktijk" hans ploeg van scholenkoepel florente basisscholen

Wel heeft ook Ploeg zorgen over hoe het straks allemaal moet gaan als de scholen weer open gaan. De schooldirecteur heeft onder meer de angst dat ouders hun kinderen niet laten testen als de verschijnselen van het coronavirus vertonen. Want bij één besmet kind, moet gelijk de hele groep in quarantaine. Verder moeten de leerlingen binnen verdeeld over het lokaal zitten, maar tijdens het buitenspelen lopen ze gewoon door elkaar heen. Dat is volgens Ploeg niet te voorkomen. Daarom heeft hij onlangs een oproep gedaan op LinkedIn aan de PO-Raad - de belangenorganisatie voor het primair onderwijs - en de Algemene Vereniging van Schoolleiders om te strijden voor uitvoerbare, overzichtelijke en eenduidige richtlijnen. "Daar zijn ze tot op heden nog niet in geslaagd", zegt Ploeg geïrriteerd. "Dit gaat allemaal weer veel onrust geven. Dus laat ik het nog maar en keer duidelijk zeggen: het moet wel te doen zijn in de praktijk." Protocol Vandaag komt de PO-Raad bij elkaar om te sparren over de heropening van de scholen, en hoe dat op een veilige manier kan. Naar aanleiding van het advies van de PO-Raad en de inhoud van de persconferentie vanavond, gaat in ieder geval de Hilversumse scholenkoepel Stip morgen nog in coronacrisisberaad. Op basis van de nieuwe informatie vanuit de regering, stelt de scholenvereniging een nieuw coronaprotocol samen. In het protocol worden maatregelen opgenomen die Stip zelf eventueel toevoegt, als aanvulling op de regels van het kabinet. Peter Velseboer: "We willen dolgraag open, maar we willen ook zorgen dat het op een verantwoorde en uitvoerbare manier kan. Het gaat natuurlijk wel om de veiligheid van zo’n 130.000 mensen."