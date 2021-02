Alle Gooise basisscholen gaan deze week open, op de internationale school na

'T GOOI - Gooise scholen maken zich klaar voor hun heropening deze week. Van het ‘teruggaan naar het oude normaal’ is nog geen sprake, maar de blijheid overheerst om de kinderen weer te mogen ontvangen. Toch gaan niet alle scholen weer open: de International Primary School in Hilversum houdt de deuren tenminste tot maart nog dicht. De ouders van de leerlingen hebben veel zorgen, maar ook de werkwijze van de school maakt het lastig om nu al veilig weer open te gaan.



"Verantwoordelijkheid, veiligheid en uitvoerbaarheid". Dat zijn volgens Peter Velseboer, interim bestuurder van scholenkoepel Stip in Hilversum, de drie magische woorden in het kader van heropening van de basisscholen. De regering en scholen treffen maatregelen, zodat zowel de kinderen als de docenten op een veilige manier naar school kunnen. In een brief schreef onderwijsminister Slob afgelopen woensdag dat hij de zorgen van docenten begrijpt en dat het voor het kabinet geen makkelijk besluit was om de scholen weer te openen. "Omdat besmetting nooit honderd procent uit te sluiten is, nemen we maatregelen om risico op verspreiding in de school zo veel mogelijk te beperken. Een risico is dus aanwezig, maar dit risico is met de maatregelen aanvaardbaar", schrijft Slob.

In het onderwijs leven bovendien veel zorgen over leerachterstanden. Maar Velseboer denkt dat het meevalt. "Die achterstanden zullen er hier en daar zijn, maar wij hebben goed online lesgegeven." Eén van de belangrijkste maatregelen die scholen treffen is het regelmatig testen van de kinderen. Dat vindt Velseboer een goede zaak.

Kinderen laten testen Als een kind besmet is met het coronavirus, moeten de docent en de rest van de klas 5 dagen in quarantaine. Na die 5 dagen kunnen zij getest worden. Bij een negatieve test mag het kind de volgende dag weer naar school. Als er niet wordt getest, duurt de quarantaine 10 dagen.

Maar scholen mogen niet naar de testuitslagen van de kinderen vragen. "We kunnen alleen streng adviseren dat ouders hun kinderen laten testen", legt Velseboer uit. Dat maakt het dus moeilijk voor scholen om de gezondheid van de kinderen in de gaten te houden. "We gaan dus nog niet terug naar het oude normaal. Dat benadrukken we ook naar ouders toe", zegt Velseboer. Internationale school blijft voorlopig dicht Niet alle scholen in het Gooi gaan open. De International Primary School (IPS) in Hilversum blijft namelijk voorlopig dicht, laat Velseboer weten. Dat heeft volgens hem twee redenen. Zo schijnt er een groot aantal ouders te zijn, die hun kinderen liever thuishouden. "Veel van de ouders baseren zich ook op het nieuws uit hun eigen land, waar de scholen dicht blijven."

Daarnaast gaat het volgens Velseboer om de wijze waarop les wordt gegeven op het IPS. De leerkrachten zijn namelijk vakspecialisten en hoppen tijdens lessenuren van klas naar klas, net zoals dat op de middelbare school gebeurt. "Bij een positieve test moet daarom meteen de hele school dicht", legt Velseboer uit. "Daarom vond ik het niet verantwoord om het IPS te openen." Volgens Velseboer zijn een paar ouders boos, maar hij hoopt dat ze begrip hebben voor de marges waarbinnen wordt gewerkt. "We willen open, maar het moet wel verantwoord kunnen", zegt hij. Op dit moment is het organisatorisch nog niet haalbaar om het IPS te openen. De school blijft dus voorlopig dicht, maar Velseboer laat weten dat hij in maart de deuren van het IPS toch wil proberen open te gooien. Terugbrengen van sociaal contact "Op dit moment gaat het ons vooral om het terugbrengen van het sociale contact tussen kind en docent", vertelt Velseboer. Als hoofd van Stip gaat hij over 16 scholen. Die gaan dus, op het IPS na, allemaal open.

Ook Roel Hoogendoorn gooit de deuren van de scholen van koepel Talent Primair weer open. "Maar dat is niet zonder zorgen. Zijn we allemaal wel beschermd? Hoe groot is het risico dat we toch besmet raken? Dat zijn wel vragen en zorgen die er nog leven", zegt Hoogendoorn. En Hans Ploeg, directeur van scholenkoepel Florente Basisscholen, opent ook alle scholen. Wel blijft hij kritisch. "Elke leerkracht is in zijn hart blij dat de kinderen weer naar school komen. Maar de maatregelen die we moeten treffen, vragen heel veel", zegt hij. Ploeg vindt wel dat het tijd is om de handen uit de mouwen te steken. "Laten we er niet te lang bij stil blijven staan of het in de praktijk werkt, en het gewoon uitvoeren. We zien vanzelf wel waar we tegenaan lopen."