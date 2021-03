Bekende festivalopa wil zo snel mogelijk weer dansen: "Mis contact met jongeren"

BROEK OP LANGEDIJK - Precies een jaar geleden bezocht hij zijn laatste echte feestje: Robert Both (76) was met zijn 45 bezochte festivals bezig met een ware inhaalslag van zijn tienerbestaan. "Vooral dat groepsgevoel geeft me zoveel energie. Alleen maar blije mensen en leuke gesprekken met jongeren, het maakt me dolgelukkig", vertelt hij tegen NH Nieuws. Dat hij tot de coronarisicogroep behoort, houdt hem niet tegen om - zodra het weer kan - weer te gaan.

Bij het Geestmerambacht doet hij regelmatig een dansworkout - Maaike Polder / NH Nieuws

Both is befaamd: met zijn oranje haarband is hij normaal wekelijks op festivals en feestjes in de regio aanwezig en wordt dan ook gefotografeerd en gefilmd. Hij houdt van house tot techno, van urban tot trance. "De jongeren zeggen dan tegen me: 'wat leuk dat u dit doet! Ging mijn vader maar mee naar festivals.' Dat vind ik zo leuk om te horen." 7 maart 2020 was de Alkmaarse opa van acht kleinkinderen naar Thuishaven in Amsterdam en vlak daarna ging Nederland in een lockdown vanwege het coronavirus: alle feesten en festivals werden afgelast. Hoewel hij in juni vorig jaar nog wel naar een corona-proof festival was, kon hij toen niet helemáál socializen met de andere gangers zoals normaal.

Quote "Ik krijg energie van het contact tussen jongeren" Robert Both - Festivalganger

"Ik weet nog dat ik voor corona een keer op een festival in Alkmaar was en we tussen het dansen door met zijn allen aan een grote tafel zaten. Ik kreeg een biertje en iedereen was zo gezellig aan het praten met elkaar. Daar krijg ik nou energie van, dat contact tussen jongeren." Ook zijn dansmoves zijn een inspiratie, merkt de zeventiger zelf. "Doordat ik uitbundig dans, gaan anderen meedoen. Soms doe ik mijn ogen dicht, dans en als ik ze open doe zie ik allemaal blije mensen om me heen." Gelukkig kan Both wekelijks een dance-work out (op afstand) doen bij Geestmerambacht. Het houdt hem fit en vitaal. "Als ik dat niet had, was het afgelopen jaar veel minder geweest." We spraken met hem. Halverwege de danssessie trok hij zijn schoenen uit en met de ondergaande zon over het meer voelde het voor even net alsof hij op een festival was. Tekst loopt door onder video

Robert (76) mist de grote festivals - NH Nieuws

Ja, Both mist de festivals, maar hij realiseert zich ook dat jongeren het veel meer nodig hebben. "Ik heb al zoveel meegemaakt in mijn leven en zij moeten het nog allemaal doen. Al zou ik het wel graag nog een keer meemaken." Tot NH Nieuws ernaar vroeg, was Both er niet uit of hij wel een vaccinatie wil. "Ik denk dat ik binnenkort wel aan de beurt ben en wilde eerlijk gezegd niet de eerste zijn. Maar als ik straks alleen met een bewijs de festivals binnenkom, ga ik overstag. Zo belangrijk is het wel voor me."

In Amsterdam-Noord bij het Drumcode Festival Robert Both

Dansen bij Indian Summer Festival Robert Both

Robert Both bij Skeef in Heerhugowaard Privé