Buiten dansles zonder geluidsoverlast: Rox geeft les met silent disco-koptelefoons

HILVERSUM - In groepen sporten mag weer, maar alleen buiten. Dat kan nog weleens voor geluidsoverlast zorgen. Daar heeft danssportstudio Fit by Rox een creatieve oplossing voor bedacht: dansles geven met silent disco-koptelefoons. “Het werkt perfect en het is weer iets nieuws voor de leerlingen om naar uit te kijken”, zegt eigenaar Roxanne Cools.



NH Nieuws / Mark Arents

Eindelijk weer sporten met de groep: voorlopig mag dat nog alleen buiten. Daar voelde Cools zich met haar dansschool toch niet helemaal gerust op. “We hadden buikpijn bij het maken van muziek in de buitenlucht. Mensen werken veel thuis, dus we willen geen stoorzender zijn.” Om dat te voorkomen, ging Cools op zoek naar een passende oplossing. Na een creatieve brainstorm met haar vriend en zakenpartner Patrick was ze eruit: silent disco-danslessen, met lichtgevende koptelefoons waarmee je met zijn allen tegelijkertijd hetzelfde liedje hoort. Zonder koptelefoon hoor je dus geen muziek. “De dansers voelen lekker die beat en tegelijkertijd veroorzaken we geen overlast.” Zo'n silent disco-dansles werkt als volgt:

Silent danslessen met koptelefoons - NH Nieuws

“Voor deze gekke coronaperiode, waarin je dus wel buiten mag sporten, is het dé oplossing”, zegt Cools enthousiast. “Het is supertof, want je staat met zo’n koptelefoon midden in de muziek. Hij zit ook goed op je hoofd, dus je kan gewoon lekker losgaan.” Fit blijven Net als andere ondernemers hoopt Cools dat de toekomst perspectief biedt en dat we langzamerhand terug kunnen naar het oude normaal. “Ik wacht ook gewoon af en doe in de tussentijd wat ik kan doen. En daar zijn deze koptelefoons een onderdeel van”, aldus Cools. Dansen terwijl de muziek niet hoorbaar is, kan er voor mensen zonder koptelefoon raar uitzien. Maar de energieke Cools bepleit het tegendeel. “Als je met een groep staat, valt die spanning weg, dan is het juist stoer. Ik zie iedereen ook gewoon moeiteloos een koptelefoon opzetten en lekker meedansen”, zegt ze.

Quote "Dansen is gezond en gezondheid staat nu voorop" Roxanne Cools, eigenaar Fit By Rox

Het gebruik van de koptelefoons gaat Cools nog verder doorzetten. Vanaf deze zondag zal zij ook sportlessen geven in silent disco-sfeer. Cools merkte dat daar behoefte aan was. “Dus dat doe ik met alle liefde”, zegt ze. Cools hoopt kinderen en jongeren een hart onder de riem te steken en ze met de koptelefoons iets extra’s mee te geven. “Ik hoop ze te kunnen aansporen om te blijven bewegen, want fit blijven is belangrijk, vooral nu”, legt Cools uit. “Dansen is gewoon gezond en gezondheid staat in deze tijden voorop.”

