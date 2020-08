Snikheet, coronaproof festival: "Harder schreeuwen, maar blij om weer met vrienden te dansen"

"Je verstaat elkaar slecht op afstand en naarmate je meer drinkt, vergeet je de regels toch een beetje", aldus een festivalbezoeker op het zonovergoten feestje vanmiddag.

Morgen en zondag zijn er in totaal nog vier shifts van vier uur met 250 bezoekers, die in kleine groepjes verdeeld over het grote veld staan en ook mogen dansen in de cirkels daarnaast.

Coronamaatregelen

Met waterpistolen worden de bezoekers koel gehouden, er zijn kraanjes en natuurlijk zijn er ook coronamaatregelen genomen. Organisator Jos Mechielsen: "We lopen nu met vier man rond om mensen aan te spreken als ze te dichtbij staan, of bijvoorbeeld met te veel mensen aan een tafeltje. Vanavond verdubbelen we de toezichthouders. En bij teveel waarschuwingen is het gewoon klaar."

Tekst gaat door onder de foto