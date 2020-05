Jarige house-opa (88) thuis verrast met een dancefeest: "Hopelijk in september naar Ibiza"

HAARLEM - Door de coronacrisis zit hij veel alleen thuis en nu mist hij komende zomer ook nog eens alle dancefestivals. Van Mysteryland tot Awakenings: house-opa Johan de Vries is er kind aan huis. Afgelopen week was hij jarig en dat mocht natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgaan.

Frank Böhm, vriend van house-opa, kon de verjaardag niet stilletjes laten voorbijgaan. "Het leek ons een goed idee om met onze Glitter Golf een bezoekje te brengen aan de jarige." Frank, zelf dj onder de naam Flexy Frank, heeft een auto die helemaal uitgedost is als rijdend mini-festival. Uit de cabrio steken twee grote boxen en discolampen. "Hier kunnen we opa wel mee verrassen", denk ik.

Naar Ibiza

Met luide muziek rijdt de wagen de straat in. Op het moment dat de auto voor de deur van de house opa staat, komt hij al dansend naar buiten. "Dit is echt heel leuk. Dit had ik nooit verwacht'', zegt Johan de Vries. "Ik zit nu best vaak alleen thuis, mensen durven mij niet meer te bezoeken en mijn verjaardag heb ik alleen gevierd. Hier leef ik weer helemaal van op."

Johan houdt ontzettend van dansen. Hij is een graag geziene gast op de grote festivals en hij vindt het ontzettend jammer dat die deze zomer zijn geschrapt. Maar, misschien komt er in september nog een toetje voor de jarige. "Als het doorgaat – de tickets zijn al gekocht – vlieg ik in september naar ibiza om daar te feesten. Dat is echt een wens van mij."