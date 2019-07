Swing-opa (74) kan niet ophouden met dansen: "Ik hoop dit nog jaren te kunnen doen"

LANGEDIJK - "Dat ik dit op mijn leeftijd nog mag meemaken." Swing-opa Robert Both was dit weekend misschien wel de grote 'verrassingsact' op het Indian Summer Festival in Alkmaar. De 74-jarige Langedijker werd het podium op geroepen en stal de harten van het jonge publiek. "Ik ging helemaal tekeer, ja."

Een dag na het gefilmde optreden is het voor Both nog wel even bijkomen, maar dat maakt de beleving voor de swing-opa des te leuker. "Ik vind het belangrijk om mij vrij te voelen", zegt hij in gesprek met NH Nieuws. "Die jongeren genieten van mij en ik geniet van de jongeren."

Both is nog zo fit als een hoentje, vooral door de nieuwe heup die hij recent heeft gekregen. Elk jaar probeert hij naar zes of zeven festivals te gaan en er een dansje uit te gooien. Dat hij dit weekend het podium op werd geroepen, maakt hem niet extra nerveus. "Ik vond het helemaal niet spannend. Ik was zo relaxed: het ging helemaal vanzelf", legt Both uit.

Flesje water (en misschien wat bier)

Stimulerende middeltjes heeft de swing-opa niet nodig: hij had alleen wat water op. "En aan het einde van de avond een paar biertjes, maar die krijg ik ook van iedereen", vertelt hij lachend.

Both lijkt geen genoeg te krijgen van het dansen. Ook voor de camera van NH Nieuws swingt de opa er nog even op los. "Ik ben iedereen heel dankbaar. Ik hoop dit nog lang te mogen doen."

Bekijk hieronder de beelden van de swingende Robert Both: