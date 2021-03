Open kerk als ontmoetingsplek tegen eenzaamheid: "Ik mis de gesprekken met mensen"

Ja, sinds corona voelt Nico de Haan zich af en toe best eenzaam. En juist daarom is hij blij met het project Open Kerk bij Het Octaaf in Hoorn. Niet om het over het geloof te hebben, maar gewoon voor een goed gesprek. Verslaggever Sander Huisman spreekt met Nico en de initiatiefnemers van de Open Kerk.

Kerkelijk Centrum Het Octaaf in Hoorn - Sander Huisman / WEEFF

"Er vallen dingen weg, hoe ga ik dat invullen" vroeg Nico de Haan zich een klein jaar geleden af. Sinds door de maatregelen zijn bezoek aan de voetbalclub, theater of bioscoop niet doorgaan komt hij regelmatig in de kerk. "Ik was onrustig. Alles is dicht waar je mensen kunt ontmoeten. Ik vind het leuk om in gesprek te gaan met mensen, dingen te kunnen delen. Dat mis ik nu een beetje." "We hadden al vrij snel de indruk dat het voor mensen ingrijpend is om zo beperkt te worden in je bewegingsmogelijkheden", begint Rudolf Kooiman. Hij is predikant bij de Protestantse Gemeente Hoorn Zwaag Blokker en startte bijna een jaar geleden met zijn collega Tineke van Lente het concept Open Kerk. "Iedereen is welkom, maar we hopen niet op drommen mensen", legt de predikant uit. "We houden ons aan de maatregelen, maar het is voor mensen een plek voor een gesprek of iets simpels als een kaarsje branden."

Nico de Haan is bezoeker bij de Open Kerk - Sander Huisman / WEEFF

Ook de Hoornse straatpastor Esther Jeunink is meteen aan het begin van de crisis een jaar geleden op zoek naar mogelijkheden om mensen een plek te geven voor een gesprek. "Of soms is het gewoon een plek waar mensen even kunnen opwarmen als ze buiten leven", vertelt ze. Samen met Stichting Hulpverlening van de Westfries Kerken sluit ze zich aan bij het project Open Kerk. "Ik ben heel erg blij dat mensen van de kerk en mensen van buiten de kerk een plekje vinden om even binnen te lopen." Geen zieltjes winnen voor de kerk En ze benadrukken het nog maar eens: het is niet bedoeld om zieltjes te winnen voor de kerk. "De kerk heeft niet zo'n goede naam. Mensen denken vooral aan dingen die je moet geloven en dingen die je niet mag doen. Maar hier krijgen mensen de ervaring dat de kerk een plek is waar iedereen welkom is." Nico kan het beamen. "Voor mensen zoals ik die alleen zijn, is het nu moeilijk om in contact te komen met anderen. Dus het is fijn dat ik hier een luisterend oor heb." Bekijk het hele gesprek met Nico en de initiatiefnemers in de video: