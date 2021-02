Miniatuur-versie kerkje Twisk dient als ideeënbus

"Ik wist dat onze vrijwilliger John dit wel kon maken" herrinert Voswijk zich. John Balvert is als vrijwilliger aan de kerk verbonden, maar kerkt zelf niet bij de Doopsgezinden. "Ze zochten iemand om klusjes te doen, ze zijn zelf niet zo handig" grapt Balvert in bijzijn van bestuursvoorzitter Jan Vrugt. "We hopen op ideeën van alle dorpsgenoten, niet alleen van gemeenteleden" verklaart Vrugt, die daarmee hoopt dat de kerk een centralere plek in het dorp kan innemen als het gaat om kleinschalige evenementen. "We hebben natuurlijk ook een dorpshuis, die willen we niet vervangen, maar alle ideeën voor waar we de kerk voor kunnen gebruiken zijn van harte welkom."

Bekijk de ideeënbus en het interview in onderstaande video: