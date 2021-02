Jaar na brand bamboebedrijf Zwaag: "Door veel hulp snel weer op de been"

ZWAAG - Vanuit de wijde omtrek was de brand te zien; op 21 februari 2020 brandde bamboebedrijf MOSO tot de grond aan toe af. Dagenlang was de brandweer aan het nablussen. En bewoners en bedrijven in de omgeving hadden schade door vallend puin. Precies een jaar later is verslaggever Sander Huisman terug en praat met CEO René Zaal over de nasleep van de brand.