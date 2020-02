Eigenaar paardenmelkerij staat doodsangsten uit tijdens brand in Zwaag: "Alle paarden naar andere stal"

ZWAAG - De enorme brand bij bamboeverwerkingsbedrijf Moso in Zwaag vanavond was in de wijde omgeving te zien. Metershoge vlammen zorgden voor een vonkenregen in de omgeving. Gerianne Nagelhout van paardenmelkerij Moerbeek zag hoe een vonkenregen richting haar stal kwam en stond doodsangsten uit.

"De angst was heel groot, ik raakte helemaal in paniek," vertelt Nagelhout. Nietsvermoedend zit ze rustig voor de tv als haar buurman belt. "Hij vertelde mij dat er een vonkenregen onze kant op kwam. Toen ik buiten in de tuin stond, viel er puin uit de lucht wat nog een tijd op ons land heeft liggen branden en nasmeulen."

In de achterste stal, waar het dak van plastic is gemaakt, staan alle veertien paarden van de melkerij. "De brandweer kwam direct en adviseerde ook de paarden weg te halen. Maar dat is niet zo gemakkelijk. Het is voor de paarden ook stress en paniek. Toen hebben we toch maar besloten om ze in de andere stal te zetten."

Kijkers

Bij de rotonde aan De Strip in Zwaag verzamelen omwonenden zich om naar de vuurzee te kijken. "Ik hoorde het van een vriend van me die hier vlakbij werkt. Ik kom zelf uit Purmerend en moest nog weg, dus ben ik even langs gereden", vertelt een toeschouwer.

