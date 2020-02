Ongeloof en verdriet na brand Zwaag: "Ons levenswerk zie je hier wegbranden"

ZWAAG - De enorme brand die gisteravond en vannacht woedde bij bamboeverwerker Moso heeft bijna het hele pand in de as gelegd. De brandweer verwacht zeker tot vanavond druk te zijn met nablussen en werknemers namen vandaag de schade op.

"We kunnen het pand als verloren beschouwen", vertelt Moso-medewerker José de Ruijter zichtbaar aangedaan door wat zich gisteravond en vannacht heeft afgespeeld op het industrieterrein. "We stapten gisteren om 18:00 uur de deur uit en twee uur later stond ik hier weer maar met een heel ander beeld. Dit verwacht je niet", vertelt ze.

Ook de harde wind werkt niet mee en de brandweer sluit niet uit dat ze zelfs tot morgen nog druk zullen zijn met het nablussen van de brand. De 35 medewerkers die werkzaam waren in het pand zullen maandag bij elkaar komen om gezamenlijk te bekijken hoe ze nu verder moeten. "We zijn strijdvaardig en willen snel zaken weer oppakken", aldus José de Ruijter.

De grootste bamboe-importeur van Europa is opgericht in 1997 en vestigde zich in 2015 in het nieuwe pand op industrieterrein Zevenhuis, tegenover de oude locatie. Wereldwijd heeft het bedrijf meegewerkt aan talloze bouwprojecten, waarvan de bekleding van het plafond van de internationale luchthaven van Madrid misschien wel de bekendste is.

Verzekeringsexpert

Onderzoek moet nog uitwijzen hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Wat wel duidelijk is, is dat er niemand meer in het pand aanwezig was toen de brand gisteravond uitbrak. Over de waarde van alle opgeslagen materialen die tijdens de brand verloren zijn gegaan, durft José de Ruijter geen uitspraak te doen. "We zijn met een verzekeringsexpert aan het kijken hoe dit opgelost moet worden", aldus José.