Grote brand bij bamboeverwerker Zwaag onder controle: nog wel NL Alert van kracht

ZWAAG - De brandweer heeft vannacht omstreeks 02.00 uur laten weten dat de brand in een bamboeverwerker in Zwaag onder controle is.

NH Nieuws

Het nablussen zal waarschijnlijk nog wel enige tijd kosten. Er worden grijpers ingezet om de smeulende resten uit elkaar te trekken, zodat ook deze goed geblust kunnen worden. NL Alert De brandweer laat verder weten dat het NL Alert dat gisteravond werd uitgegeven nog zeker tot 08.00 vanmorgen van kracht is in verband met de rookontwikkeling die gepaard gaat met het nablussen. Tijdens de brand zelf kwam al zeer veel rook vrij. De politie sloot onder andere de Rijweg ter hoogte van de Inlaagdijk en de Rijweg ter hoogte van de Jan Tinbergenweg af. Daarnaast werd het volledige industrieterrein afgesloten. Bamboeverwerkingsbedrijf De brand brak gisteravond rond 19.45 uur uit in bamboeverwerkingsbedrijf Moso en was vanuit de wijde omgeving te zien. NH Nieuws kreeg onder andere vanuit Spierdijk, Hoorn en Obdam te horen dat de vlammenzee goed zichtbaar was. Richard Steenbakker van brandweerkorps Koedijk maakte deze video, waarop te zien is hoe de brand er vanaf een hoogwerker uit zag.

NH Nieuws

Het bedrijf ligt op industrieterrein Zevenhuis. Naast het gebouw van Moso, dat als verloren beschouwd kan worden, heeft ook een aangelegen pand flinke schade opgelopen. De brandweer beschreef de brand als uitslaand en er werd vol ingezet op het sparen van omliggende gebouwen. "Alle paarden naar een andere stal" Gerianne Nagelhout van paardenmelkerij Moerbeek vertelde gisteravond aan NH Nieuws hoe de vonkenregen als gevolg van de brand richting haar stal kwam en dat ze doodsangsten uitstond. "Ik raakte helemaal in paniek." "Toen ik buiten in de tuin stond, viel er puin uit de lucht wat nog een tijd op ons land heeft liggen branden en nasmeulen." De gemeente informeert inwoners vanochtend over het opruimen van neergekomen materiaal in de tuin of op het land.