Ruim 9 miljoen euro voor wonen en werken op verouderd bedrijventerrein

AMSTELVEEN - De gemeente kan aan de slag met het herontwikkelen van het verouderde bedrijventerrein Legmeer. Het Rijk trekt via het fonds Woningbouwimpuls 9,2 miljoen euro uit om de plannen te kunnen uitvoeren. Amstelveen had om een bijdrage van 15 miljoen euro gevraagd.

Met het geld wil de gemeente op het industrieterrrein onder meer enkele duizenden woningen bouwen. Het moet een groene wijk worden die bestendig is tegen 'toekomstige klimaatveranderingen'.

De gemeente heeft om de rijksbijdrage gevraagd om versneld huizen te kunnen bouwen. In de eerste fase gaat het om 2.157 woningen. In 2030 moeten op Legmeer 430 nieuwe sociale woningen en 840 woningen in het middensegment zijn gebouwd.

Wethouder Floor Gordon van Ruimtelijke Ontwikkeling: "Dit is een belangrijke stap naar een Legmeer waar wonen, werken en voorzieningen samenkomen. Met dit geld kunnen we een deel van de kosten dekken voor de realisatie van de infrastructuur, maar ook het verplaatsen van de gemeentewerf en het afvalbrengstation. Daarnaast zal de gemeente investeren in een basisschool."

Woningbouwimpuls

De Woningbouwimpuls is door het Rijk in het leven geroepen om jaarlijks versneld betaalbare woningen te bouwen. Vooral in stedelijke regio's waar de woningnood het hoogst is. Landelijk gaat het om 75.000 nieuwe woningen. Amstelveen heeft samen met zeven andere gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam een bijdrage uit het fonds aangevraagd.