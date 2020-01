Woningnood in Amstelveen: 'Mijn kind kan hier niet wonen'

AMSTELVEEN - Bezorgde Amstelveners spraken zich gister tijdens de commissie RWN uit over de woningnood in hun stad. De zorgen gingen vooral over starters die geen woning kunnen vinden. De publieke tribune zat goed vol. Zes sprekers lieten elk tweeënhalve minuut van zich horen.

"Ik sta hier al voor de derde keer, want ik zoek nog steeds een woning voor mijn zoon en dochter", zegt inspreker Erik Grooters. Volgens hem is het opkopen van betaalbare woningen door investeerders die onderverhuren aan expats één van de grote oorzaken van de lange wachtlijsten voor woningzoekenden. "Er moet weer prioriteit worden gegeven aan Amstelveners."

Quote "Mijn man kan niet eens bij ons wonen" Nora Amin, inwoonster amstelveen

Ook de Amstelveense Annemiek van Veen nam het woord. Ze is al 27 jaar juf en verhuisde zelf naar Aalsmeer, omdat de woningen daar goedkoper zouden zijn. "Mijn dochter is ook lerares en ze zou graag in Amstelveen willen wonen en werken, maar waarschijnlijk moet ze gaan uitwijken naar Almere."

Jongeren zelf lieten ook van zich horen. Een 27-jarige vrouw vertelde al in dertien tijdelijke woningen in Amstelveen en Amsterdam te hebben gewoond. Nora Amin van 26 doet haar schrijnende verhaal. Ze woont op dit moment met haar driejarige dochter bij haar moeder. "Mijn man en ik vertrokken vanwege de woningnood naar Egypte, maar mijn dochter heeft medische zorg nodig die ze daar onvoldoende kan krijgen. Wij wonen nu met negen personen en mijn dochter heeft geen eigen kamer. Ook deze situatie is niet gezond voor haar en mijn man kan niet eens bij ons wonen."

Meer kans bieden De SP en GroenLinks riepen inwoners eerder deze week op om tijdens de commissie van zich te laten horen. Het college van B&W zei in reactie op de concept Woonagenda 2020-2023 dat het nieuwe woonbeleid Amstelveense jongeren, starters, ouderen en specifieke doelgroepen meer kans op een woning moet bieden. Verschillende partijen gaven tijdens de commissie aan om naar aanleiding van de Woonagenda die er nu ligt moties en amendementen in te gaan dienen.