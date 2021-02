Subsidie van Rijk maakt versnelde bouw 12.000 woningen in en rond Amsterdam mogelijk

NOORD-HOLLAND - Zes Noord-Hollandse gemeenten krijgen een miljoenensubsidie voor de versnelde bouw van woningen. Al met al gaat het om een bedrag van 72 miljoen euro voor de bouw van zeker 12.000 woningen die de komende jaren in en rondom Amsterdam moeten verrijzen.

De subsidie voor de gemeenten komt van het Rijk. Het geld moet er voor zorgen dat de woningen de komende jaren versneld gebouwd kunnen worden. De huizen moeten uiterlijk in 2030 klaar zijn. Het moet bijdragen aan het oplossen van de woningnood in de metropoolregio Amsterdam.

De zes projecten waar nu geld aan gegeven wordt zijn projecten in Amstelveen, Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer, Hilversum en Zaanstad. Amsterdam en Amstelveen dragen met respectievelijk 4.147 en 2.157 woningen het meest bij aan de woningbouw, maar ook Hilversum draagt met 625 woningen een steentje bij.

De gemeenten hebben vandaag te horen gekregen dat ze de miljoenensubsidie krijgen. Zelf moeten ze wel ook flink in de buidel tasten om te gaan bouwen: de subsidie dekt niet de totale kosten.

Vier projecten afgewezen

Al met al hadden acht gemeenten een gooi gedaan naar de subsidie. Naast de projecten die subsidie krijgen is de subsidieaanvraag van vier projecten om uiteenlopende redenen afgewezen. Het gaat om projecten in Haarlem, Purmerend, Almere en Amsterdam.

De Metropoolregio Amsterdam, het samenwerkingsverband van gemeenten rondom de hoofdstad, noemt dat een teleurstelling. "De gemeenten hebben het Rijk immers het gezamenlijke aanbod gedaan om versneld 20.000 woningen in de regio te bouwen. Daarvan kunnen er nu ongeveer 12.000 worden gerealiseerd, maar dat hadden er 8.000 meer kunnen zijn en dat is zuur voor de woningzoekenden", zo klinkt het.

De financiële bijdrage van het Rijk komt uit de zogeheten Woningbouwimpuls. Met deze regeling heeft het kabinet in 2019 in totaal, verdeeld over verschillende rondes, 1 miljard euro beschikbaar gesteld om iets te doen aan het landelijke woningtekort en de bouwproductie op gang te houden.