Gemeente krijgt miljoenen voor bouw van betaalbare woningen Pionier-Bols terrein

NIEUW-VENNEP - De gemeente Haarlemmermeer heeft een paar miljoen euro gekregen voor de realisatie van betaalbare woningen op het Pionier-Bols terrein. Het Rijk trekt via het fonds Woningbouwimpuls een miljard euro uit en de gemeente krijgt hier een deel van. "Zonder dit geld was het niet gelukt om de helft van de woningen betaalbaar te houden", laat wethouder Jurgen Nobel weten.

De miljoenen euro's betekenen een volgende stap in de herontwikkeling van bepaalde delen van Nieuw-Vennep. Eind december werd bekend dat de leegstaande panden aan de Venneperstraat in Nieuw-Vennep tegen de vlakte zouden gaan. Ondertussen zijn de meeste gebouwen daar gesloopt.

In een ander deel van Nieuw-Vennep, het Westerdreefkwartier, worden volgens wethouder Nobel dit jaar nog 136 woningen gebouwd. Het Pionier-Bols terrein is een deelproject binnen het Westerdreefkwartier en is door de ligging de ideale plek voor woningbouw. Haarlemmermeer heeft het geld gekregen om versneld ruim 2.000 woningen te bouwen in Nieuw-Vennep.

Goed nieuws

"De bouw van deze woningen sluit aan bij het woonbeleid van de gemeente Haarlemmermeer om op deze locatie in een zogeheten ‘centrum stedelijk woonmilieu’ te bouwen met kleinere appartementen, waarvan de helft in de betaalbare sector", aldus Nobel. Goed nieuws, want de vraag naar een betaalbare woning is enorm bij jongeren, starters, ouderen en kleinere huishoudens uit de regio.

De subsidie voor de gemeenten komt van het Rijk. Het geld moet er voor zorgen dat de woningen de komende jaren versneld gebouwd kunnen worden. De huizen moeten uiterlijk in 2030 klaar zijn. Het moet bijdragen aan het oplossen van de woningnood in de metropoolregio Amsterdam.

Naast Haarlemmermeer hebben vijf andere gemeenten geld ontvangen. De gemeente Amstelveen heeft bijvoorbeeld 9 miljoen euro gekregen voor de herontwikkeling van een verouderd bedrijventerrein. Ook op de rekening van Amsterdam, Haarlem, Hilversum en Zaanstad verschijnen de miljoenen euro's voor versnel woningbouw.