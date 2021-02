Hilversum krijgt miljoenen van het Rijk voor bouw van 625 woningen

Hilversum krijgt 6,5 miljoen euro voor de bouw van de woningen, exact het bedrag waar de gemeente om gevraagd heeft. Het geld gaat naar de bouw van 625 woningen. De helft van die woningen moet komen rond het station, de ander helft aan de overkant van het spoor.

Van de te bouwen woningen moet een derde sociale huur of koop worden, veertig procent wordt middelduur. De bouw van de woningen start naar verwachting in 2023. Het bestemmingsplan en het stedenbouwkundig plan is al goedgekeurd door de gemeenteraad.

Hilversum is erg blij met de subsidie. "Met deze woningen in het sociale en middensegment draagt de stationsomgeving bij aan de broodnodige woningbouw in Hilversum", zegt verantwoordelijk wethouder Arno Scheepers.

Metamorfose stationsgebied

Met de woningbouwplannen moet de druk op de woningmarkt wat worden verlicht, maar ondergaat ook het Hilversumse stationsgebied straks een grote metamorfose.

Hilversum ziet dat gebied als een van de belangrijkste binnenstedelijke herontwikkelingslocaties. Niet alleen op het vlak van woningbouw, maar ook om het openbaar vervoer beter op elkaar aan te laten sluiten. Dat moet het openbaar vervoer aantrekkelijker maken, waardoor het wegennet wordt ontlast. "Deze subsidie draagt daar ook erg aan bij. Het hele project rond het station kost de gemeente ongeveer 65 miljoen euro. Een subsidie van 6,5 miljoen euro is dan echt een forse bijdrage die het project beter betaalbaar maakt."

Hilversum moet dus nog wel een flink bedrag zelf ophoesten. Of dat ook daadwerkelijk gebeurt, hangt af van de gemeenteraad. Die praat daar later over. Wethouder Scheepers heeft daar echter alle vertrouwen in.