Alkmaar NL V Sporters hopen dat avondklok wordt teruggedraaid: "Scheelt hoop gedoe"

HEERHUGOWAARD - Trainer Robin Korving van atletiekvereniging Hera in Heerhugowaard besloot gisteravond het zekere voor het onzekere te nemen. Hoewel de rechter eerder die dag had geoordeeld dat de avondklok per direct van tafel moest, besloot de trainer op tijd te starten met z'n training. "We waren eventjes erg blij maar dat was helaas van korte duur", aldus Korving.

NH Nieuws / Tom Jurriaans

Want de staat ging tegen deze uitspraak in beroep en vroeg in een spoedappèl de rechter de uitspraak te schorsen. Het kabinet vindt de coronamaatregel noodzakelijk voor het tegenhouden van een derde golf besmettingen. De maatregel blijft nu in ieder geval tot vrijdag gelden. Dan neemt de rechter een besluit over de avondklok. Maar ook als die besluit dat de juridische onderbouwing voor de avondklok niet deugt, heeft het kabinet nog een ijzer in het vuur. Het kabinet stuurt vandaag nog een spoedwet naar de Tweede Kamer, die al door de koning is ondertekend. Als de Eerste en de Tweede Kamer die steunen, blijft de avondklok gelden. Logistieke operatie En dat zou voor de sporters van atletiekvereniging Hera een kleine domper zijn. Het is volgens trainer Robin Korving een logistieke operatie om op tijd te beginen en ook weer om op tijd thuis te zijn. "Het blijft haasten, voor mezelf maar ook voor de jeugdleden. Niet iedereen komt uit Heerhugowaard en als die kinderen ook nog huiswerk hebben en snel nog wat moeten eten is het veel gedoe."

Quote "Je kan je eten laten zakken, dat is wel fijn als je moet sporten" Trainer sANDY lUNDGREN

De sporters hopen dan ook dat de maatregel wordt afgeschaft. Trainer Sandy Lundgren woont dichtbij maar zelfs dan is het af en toe een race tegen de klok. "Het is in verband met het werk wel lastig om hier al om half zeven te zijn. Als de avondklok afgeschaft wordt, geeft dat even wat meer lucht. En je kan je eten ook laten zakken. Dat is wel fijn als je moet sporten."