Supermarktbranche over avondklok: 'Langere openingstijden betekent meer spreiding'

NOORD-HOLLAND - Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, het CBL, de brancheorganisatie voor de supermarkten weet nog niet of ze langer kunnen openblijven nu de avondklok vooralsnog vervalt . Wel reageert Lisa Martins, woordvoerder van het CBL, in een reactie: "Langere openingstijden betekent meer spreiding."

Het CBL is in contact met de overheid en hoopt dat er snel duidelijkheid komt over de opheffing van de avondklok. Volgens Martins moeten ze snel handelen, omdat de afschaffing van de avondklok effect heeft op de personeelsplanning en op de logistieke verwerking voor de supermarkten.

Uiteraard volgen de supermarkten de regels en daarvan zijn zij nu in afwachting. "We wachten." Dat er snel duidelijkheid moet komen is van belang voor de branche. Met name omdat het merendeel van de supermarkten openingstijden hanteert die normaliter buiten de avondklok vallen, vertelt Martins. "Vooral voor de grotere steden is dit het geval."

Spoedwet

Om 14.00 uur vanmiddag vond er een persconferentie vanuit het kabinet plaats, waar premier Mark Rutte op de avondklok reageerde. Op dit moment werkt de regering aan een spoedwet over de bevoegdheid van de avondklok om deze alsnog te realiseren. Dit kan een paar dagen duren voordat de avondklok weer van kracht zou worden.

Ondertussen roept de premier de burgers in Nederland op om het advies van de tijden van de avondklok te volgen. "De afschaffing van de avondklok kan enorme gevolgen hebben. En het is mijn taak om het veilig te houden." Martins zegt dat ze de regels van het kabinet volgen en ze hoopt snel op duidelijkheid.



Vanmiddag om 16.00 uur vecht het kabinet via een spoedappèl het opheffen van de avondklok door de rechter aan.