Avondklok blijft voorlopig gelden, vonnis rechter geschorst

NOORD-HOLLAND - De avondklok blijft in ieder geval tot vrijdag gelden, dat heeft het hof in Den Haag bepaald in een spoedappèl. De uitspraak van de rechtbank dat de avondklok per direct opgeheven moet worden , is daarmee geschorst. Dit schrijft de NOS .

In de uitspraak zei het hof dat een jojo-effect moet worden voorkomen. "Nu is er een avondklok, en als wij als hof deze schorsing niet toewijzen, dan is de avondklok eraf. Wat gebeurt er wanneer wij in de bodemprocedure anders beslissen? Dan moet de avondklok er weer op. En anders gaat de avondklok een paar dagen later dan vandaag er weer af. Onder die omstandigheden vinden we het belang van de Staat zwaarder wegen", zei de voorzitter van het hof.

De rechter oordeelde vandaag dat de avondklok op verkeerde gronden is ingevoerd. De zaak was aangespannen door actiegroep Viruswaarheid. De Staat ging in hoger beroep, waarop vanmiddag om 16.00 een zogenoemd spoedappèl voor kwam. De inhoudelijke zitting van het hoger beroep dient aanstaande vrijdag.

Al kort na het begin van het hoger beroep wraakte Viruswaarheid de rechter. Volgens jurist Jeroen Pols zou het hof vooringenomen zijn. Dit wrakingsverzoek werd door de wrakingskamer afgewezen, waarna het spoedappèl direct verder ging.

Vrees voor stijging besmettingen

Landsadvocaat Veldhuis zei dat de voorzieningenrechter van de Haagse rechtbank zijn eigen oordeel boven het deskundige oordeel van het Outbreak Management Team heeft gesteld en boven dat van de Tweede Kamer. Volgens hem was het van het grootste belang dat de avondklok van kracht blijft, in ieder geval tot de inhoudelijke zitting van het hoger beroep dat vrijdag om 10.00 uur dient.

Ook RIVM-directeur Jaap van Dissel sprak tijdens het spoedappèl. Hij en de landsadvocaat zeiden te vrezen voor een enorme opleving van contacten als de avondklok voor korte tijd wordt losgelaten, hierdoor zal het aantal besmettingen ook weer stijgen.

Geen acute situatie

Na het pleidooi van de Staat, sprak advocaat van Viruswaarheid Van de Corput. Hij vindt dat Nederland op dit moment niet in een acute situatie zit, waardoor de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag niet ingezet kan worden voor de avondklok. Volgens hem is ook het effect van de avondklok niet onomstotelijk vastgesteld.

Ook voerde Van de Corput peilingen aan waaruit blijkt dat er draagvlak is voor de avondklok in Nederland. Hij verwacht dat Nederlanders zich daarom aan de avondklok zullen houden. "Het zal wel meevallen dat er een situatie komt die onwenselijk is. De uitspraak dient gewoon te blijven zoals die nu is", betoogde hij.

Aanstaande vrijdag om 10.00 uur vindt de inhoudelijke zitting van het hoger beroep plaats. Dan oordeelt het hof over het vonnis of de avondklok opgeheven moet worden.