Politie stuurt klein aantal tegenstanders van avondklok van Museumplein

Volgens een politiewoordvoerder was er sprake van een 'rustig beeld'. De actievoerders zijn gewaarschuwd dat ze een boete voor het overtreden van de avondklok konden krijgen als ze bleven staan, de meesten van hen zijn daarna vertrokken.

Korte duur

Twee actievoerders vertellen in een video op Twitter dat hun aanwezigheid 'van hele korte duur' was. "Ik dacht dat de avondklok was afgelast, dat stond in de krant vandaag de hele dag. Daarom waren we hier."

Op Facebook had Michel Reijinga, die eerder demonstraties op het Museumplein organiseerde, vanmiddag opgeroepen om naar het Museumplein te komen om de afschaffing van de avondklok te vieren. Hij kwam vanavond ook. "Ik moest gewoon hier naartoe, ook al ben ik in mijn eentje, om aan te tonen wat voor triest land en wat voor trieste situatie het is. Schandalig."

Van tafel

Vanmorgen oordeelde de voorzieningenrechter in Den Haag dat de avondklok per direct opgeheven moest worden. Het kabinet was het daar niet mee eens. Vanavond besloot het Gerechtshof dat de avondklok de komende dagen, totdat vrijdag het hoger beroep dient, van kracht mag blijven.

Volgens de woordvoerder van de politie is het vanavond ook op andere plekken in de stad rustig.